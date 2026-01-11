Đường lối ngoại giao của Venezuela với Moscow sau căng thẳng với Mỹ

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov.

Chính quyền Caracas không có ý định thay đổi đường lối chính sách đối ngoại Venezuela và vẫn giữ cam kết đối với thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela, vốn có hiệu lực từ năm ngoái, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov cho biết trên sóng truyền hình Solovyov Live .

“Ngày hôm qua tôi đã có một cuộc trao đổi khá dài với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil và trực tiếp hỏi ông ấy điều gì sẽ thay đổi và điều gì không,” nhà ngoại giao Nga nói. “Ông ấy khẳng định sẽ không có thay đổi về chính sách đối ngoại.”

Đại sứ Melik-Bagdasarov cũng nêu rõ rằng người Venezuela trong các cuộc tiếp xúc với phía Nga đã xác nhận cam kết tuân thủ các điều khoản của văn kiện này và, nói chung, tôn trọng tinh thần cũng như nguyên tắc của mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Tình hình hiện tại ở Venezuela tương đối ổn định, với chính quyền duy trì trật tự công cộng một cách vững chắc, Đại sứ Nga cho biết.

Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng Washington đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Venezuela và tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân rồi đưa họ ra khỏi đất nước. Chính quyền Venezuela sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Caracas đã cáo buộc Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trong thủ đô Caracas, gọi đây là hành vi “xâm lược quân sự”, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Yvan Gil Pinto.

Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Venezuela và Nga, có hiệu lực từ năm ngoái, được giới chức 2 nước mô tả là khung hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực và là nền tảng chính cho quan hệ song phương.