Dương Hoàng Yến bỏ mọi kế hoạch vì ca khúc khiến cô xúc động khi đang ngồi trên máy bay

Hoà cùng không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Dương Hoàng Yến chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời.

Mang trong tim một tình yêu lớn lao với đất nước lại may mắn được góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc mang ý nghĩa của đất nước và cộng đồng, Dương Hoàng Yến luôn ấp ủ thực hiện những dự án âm nhạc đặc biệt ngợi ca Tổ quốc cũng như góp một phần nhỏ bé của mình trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trong thời kì phát triển và hội nhập.

Dương Hoàng Yến diện áo dài trắng trong MV.

Từ sau khi phát hành phiên bản đặc biệt cho ca khúc Chiếc Khăn Piêu hợp tác cùng Masew vào giữa năm 2024, Dương Hoàng Yến đã bắt tay vào việc tìm kiếm những sáng tác về đất nước và con người Việt Nam. Như một mối duyên lành, nhạc sĩ LongCa đã gửi demo ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời cho Dương Hoàng Yến trong lúc nữ ca sĩ đang chuẩn bị lên máy bay đi diễn tại Đà Nẵng.

Ngồi trên máy bay khi nghe ngay câu đầu tiên của ca khúc 'Tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi đẹp như bức tranh thiên đường…', nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động. Dương Hoàng Yến đã chốt ngay việc thực hiện ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời để thực hiện dù trước đó đang có một số lựa chọn khác ra mắt trong tháng 8 này.

Nữ ca sĩ xúc động ngay sau khi nghe giai điệu đầu.

Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời có giai điệu ngọt ngào, đẹp đẽ về lòng tự hào và biết ơn của lớp người trẻ trước sự phát triển, hoà bình của dân tộc là rất nhiều sự hy sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh lá cờ bay phấp phới là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà bất cứ ai cũng hướng về một đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập, tự do và phát triển.

Chính với ý nghĩa của ca khúc, Dương Hoàng Yến cũng thực hiện MV là những hình ảnh đẹp đẽ của đất nước. Sự kết hợp giọng hát tình cảm, nhẹ nhàng của Dương Hoàng Yến và những hình ảnh trong MV vô cùng mượt mà, nhiều cảm xúc.

Dương Hoàng Yến đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết khi thu âm, lẫn quay hình và trong thời gian chuẩn bị phát hành Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Cô chia sẻ: "Dù không phải là lần đầu tiên ra mắt sản phẩm nhưng lần này lại vô cùng hồi hộp".

Trong không khí rộn ràng của tháng 8 và tháng 9 này, Dương Hoàng Yến đang tích cực tham gia những chương trình, hoạt động ý nghĩa của đất nước và cộng đồng. Nữ ca sĩ hy vọng những giai điệu Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời sẽ được lan toả đến khán giả ở khắp mọi nơi.