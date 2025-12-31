Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Hôm nay (31/12) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến phố đã trở nên đông đúc khi người dân tranh thủ về quê hoặc đổ về các khu vực trung tâm để vui chơi, chờ đón năm mới.