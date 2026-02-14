Đường đua lãi suất trước Tết: Ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất?

Với số vốn nhỏ và vừa trên dưới 10 triệu đồng, người gửi hiện có nhiều lựa chọn tối ưu để vừa sinh lời cao, vừa đảm bảo tính linh hoạt. Bên cạnh lãi suất hấp dẫn, khách hàng lựa chọn đơn vị gửi tiền tiết kiệm không chỉ dựa vào lãi suất cao mà còn xem xét thêm các yếu tố khác như mức độ an toàn và uy tín của ngân hàng hoặc tổ chức nhận tiền gửi.

Đường đua lãi suất năm 2026

Đầu tháng 2/2026, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng Việt Nam thực sự có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng nhà nước (Big4) và các ngân hàng thương mại cổ phần. Mức tăng dao động từ 0,05%-0,7%/năm tùy kỳ hạn, với trọng tâm vào các khoản gửi online để khuyến khích chuyển đổi số.

Cụ thể, nhóm Ngân hàng Big4 – gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank vẫn duy trì mức lãi suất ổn định, dao động từ 2,1%-6%/năm. Bên cạnh đó các ngân hàng tư nhân như Techcombank, PVcombank hay các nền tảng tài chính số như TNEX đang duy trì mức lãi suất hấp dẫn từ 7,1% - 8.5%/năm cho các kỳ hạn 6-12 tháng, đặc biệt ưu tiên cho khách hàng mới mở số lần đầu.

TNEX tung sản phẩm tiết kiệm lãi suất hấp dẫn, an toàn cho người trẻ

Trong khi nhiều ngân hàng lớn yêu cầu số tiền gửi tối thiểu lên đến hàng tỷ đồng và ràng buộc kỳ hạn dài (ít nhất 1 năm) mới được hưởng mức lãi suất cao hấp dẫn, thì ứng dụng TNEX được bảo trợ bởi Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) lại mở ra cơ hội sinh lời dễ dàng cho mọi người, kể cả bạn trẻ hay người lao động với số vốn hạn chế. Chỉ từ 100.000đ, khách hàng đã có thể bắt đầu hành trình tích lũy ngay trên ứng dụng TNEX đơn giản, nhanh chóng chỉ trong 30 giây.

Điểm khác biệt của TNEX nằm ở công nghệ số hóa toàn diện, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng:

- An toàn: TNEX áp dụng công nghệ eKYC để định danh khách hàng trực tuyến, mã hóa toàn bộ dữ liệu giao dịch và thông tin cá nhân, cùng xác thực tài khoản NFC, sinh trắc học, vì thế, bạn hoàn toàn an tâm khi gửi tiết kiệm trên TNEX.

- Tiện lợi:

+) Tích lũy đơn giản từ số tiền nhỏ: Chỉ với 100.000đ, bạn đã có thể bắt đầu tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn tại TNEX.

+) Đa dạng kỳ hạn: Bạn có thể dễ dàng so sánh mức lãi suất và kỳ hạn để gửi tiết kiệm phù hợp khả năng tài chính và mục tiêu cá nhân.

+) Tích lũy tự động: Bạn chỉ cần thiết lập quỹ một lần duy nhất và định kỳ (ví dụ: vào ngày 15 hàng tháng sẽ trích 1.000.000đ từ tài khoản chi tiêu hàng ngày sang sổ tiết kiệm)

+) Rút tiền linh hoạt 24/7: thực hiện lệnh rút tiền ngay trên ứng dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn (lưu ý bạn sẽ không được hưởng lãi suất khi tất toán trước hạn).

"Quà" Tết đỉnh nóc của TNEX giúp khách hàng sinh lời "lớn" từ khoản đầu tư "nhỏ"

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 TNEX còn mang đến chương trình ưu đãi lãi suất thực nhận lên tới 8.5%/năm top đầu thị trường dành cho khách hàng mới tham gia gửi tiết kiệm lần đầu với sổ tiết kiệm từ 300.000.000 đ.

Hơn nữa, đối với những khách hàng đã và đang gửi tiết kiệm tại TNEX, trong thời gian diễn ra chương trình khách hàng có thể nhận thêm tổng lãi suất lên tới 7.6%/năm. Chi tiết chương trình khuyến mãi tham khảo ngay tại https://www.tnex.vn/lai-tang-phi-ma-tiet-kiem-top-dau.

TNEX ra mắt tính năng "Lì xì" Tết online: trao lộc xuân, kết nối không giới hạn

Bên cạnh ưu đãi khủng cho sản phẩm tiết kiệm, TNEX còn mang đến trải nghiệm Tết thú vị giúp gắn kết người thân và bạn bè với tính năng lì xì online lần đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng TNEX.

- Nhận lì xì vui: Chủ động hái lì xì bằng việc tạo thiệp chúc Tết ấn tượng cùng lời nhắn xin lì xì thông đầy tinh tế đến người thương; dễ dàng chia sẻ qua Zalo, Messenger hoặc Facebook.

- Lì xì nhóm: Tạo QR lì xì nhóm theo hình thức chia tiền ngẫu nhiên hoặc chia đều. Chia sẻ QR trong các dịp họp mặt đầu xuân cùng gia đình, hội bạn thân, họp lớp, đồng nghiệp công ty để lan tỏa niềm vui lì xì

- Lì xì cá nhân: gửi lì xì mọi lúc mọi nơi dù đang xa cách

Với lãi suất tiết kiệm lên tới 8.5% top 1 thị trường hiện nay và nhiều tính năng ưu việt, TNEX đang khẳng định vị thế trên thị trường ngân hàng số. Để biết thêm thông tin, độc giả có thể tải ứng dụng TNEX miễn phí trên App Store hoặc Google Play, hoặc truy cập https://www.tnex.vn/ hay liên hệ với hotline 1800 599982 để được tư vấn.

TNEX – Nền tảng tài chính số thế hệ mới, nơi tiền sinh lời thông minh và an toàn.