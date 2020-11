Đường đi bộ hơn 170 tỷ ven đầm ở Lăng Cô tan nát như gặp động đất

Những ngày qua, người thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) băn khoăn, bức xúc trước việc công trình dự án đường phía Đông đầm Lập An, trị giá đầu tư gần 200 tỷ đồng, đang trong giai đoạn thi công dang dở tại địa phương này bỗng hư hỏng nghiêm trọng sau khi cơn bão số 13 đi qua. Trong khi, cơn bão này lại không trực tiếp đổ bộ vào TT-Huế, còn công trình bị thiệt hại lại là kết cấu hạ tầng giao thông, không phải nhà cửa hay công trình cao tầng.

Đường sá ven đầm phá bị “đánh sập” là do bão lớn?

Theo ghi nhận từ hiện trường, rất nhiều đoạn vỉa hè tại tuyến dự án giao thông, chỉnh trang đô thị vừa thi công này đã bị bong lật hàng loạt các tấm lát; bề mặt sụt lún nghiêm trọng tạo thành những hầm hố.

Phía bờ kè đá tiếp giáp với đầm phá Lập An bị hở hàm ếch, bục rỗng nhiều đoạn ăn sâu tận vào nền vỉa hè vừa thi công bên trong; hệ thống lan can đứt gãy hàng loạt rơi rụng khỏi kết cấu ban đầu.



Hiện trường tan nát như gặp động đất của công trình xây dựng giao thông, chỉnh trang đô thị trị giá hơn trăm tỷ

Nhiều đoạn thuộc tuyến đường mới thi công tan nát, sụt lún như vừa gặp động đất mạnh, hay bị tác động cày ủi, đào xới hàng loạt; đặc biệt là đoạn khu vực gần các nhà hàng Làng Chài, Bé Thân, Việt Long…



Mặt đường đi bộ như bị cày ủi, đào xới

Theo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp (BQLKKT, CN) tỉnh TT-Huế, dự án đường phía đông đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) có tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 110 tỷ đồng.

Công trình khởi công tháng 1/2019, do BQLKKT, CN tỉnh TT-Huế cấp quyết định đầu tư. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực thuộc BQLKKT, CN tỉnh TT-Huế là chủ đầu tư dự án này.



Công trình hơn 170 tỷ không chịu nổi tác động của sóng, gió đầm phá. Đây không phải là sóng biển.

Đơn vị tư vấn thiết kế công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông TT-Huế. Đơn vị thi công là liên doanh các nhà thầu: Công ty Cổ phần 1.5, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Thành An (đều đóng tại Huế), Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đạt (Quảng Bình) và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Long Đại Thịnh (Đà Nẵng).



Khi khảo sát, tư vấn, thiết kế, yếu tố chống chịu thiên tai đã không được tính tới?

Theo chủ đầu tư, do ảnh hưởng của bão số 13 ngày 14 và 15/11 vừa qua đã khiến công trình có những thiệt hại. Trong đó, có đến 1,8km lan can loại 1 bị hư hỏng trên tổng chiều dài 2,3km, chiếm 78%.

Bề mặt lề đường lát gạch terrazzo hư hỏng đến 3.100m2 trong tổng số 10.000m2, chiếm 31%. Mái taluy bằng đá hộc xây hư hỏng 2km trong tổng chiều dài 3km, chiếm 67%. Tổng thiệt hại do công trình hư hỏng là 5 tỷ đồng.



Hàng loạt kết cấu công trình như mặt đường đi bộ, ta luy, lan can bị hư hỏng thảm hại

BQLKKT, CN TT-Huế cho rằng, công trình bị hư hỏng là do thiên tai. Cụ thể, theo giải thích của cơ quan này, nước đầm dâng cao từ 0,5-0,8 mét so với mặt đường kết hợp sóng vỗ mạnh cuốn theo các vật nổi như thuyền, bè gỗ, phao, củi gỗ nên làm hư hỏng lan can loại 1, đánh vỡ mái taluy đá hộc, cuốn trôi đất cát dưới lề đường tạo thành các hố sụp, xói lở làm hư hỏng cả chuỗi công trình.

Nguyên nhân hư hỏng do tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công kém hay tại ông trời?

Không ai biết, công trình trị giá hơn 170 tỷ này theo thiết kế chịu được cấp độ thiên tai nào, dù nằm trong vùng thường xuyên thiên tai, mưa bão?

Trước hiện trạng hư hỏng nghiêm trọng và mang tính hệ thống kể trên, khi được hỏi, đây là công trình tiêu tốn rất nhiều kinh phí ngân sách, lại nằm ở vị trí “nhạy cảm” với thiên tai (cụ thể là khu vực ven đầm nước lợ Lập An, nơi chịu sóng và sạt lở), khi lập dự án, công trình theo thiết kế có khả năng chịu được cấp độ thiên tai nào, phía BQLKKT, CN tỉnh TT-Huế đã không có câu trả lời cụ thể, mà chỉ giải thích mục tiêu của dự án là để tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị?



Hình ảnh hiện trường đường đi bộ hơn 170 tỷ tan nát như gặp động đất, chỉ do tác động của sóng gió bên trong đầm phá: