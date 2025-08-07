Đường dây sách giả ở Bắc Ninh: Cán bộ ngành giáo dục tiếp tay đưa vào trường học?

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thu giữ hơn 60 tấn sách giả, 27 bản kẽm (các khuôn in để in sách giả). Đây là một trong những chuyên án có quy mô lớn với số lượng sách giả thu giữ lớn nhất từ trước tới nay.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 40 đầu sách từ lớp 1 đến lớp 12 của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục bị làm giả, trong đó nhiều nhất sách giáo khoa, sách bài tập tiếng Anh.

Lợi nhuận rất lớn từ việc sản xuất kinh doanh sách giả đã khiến nhiều đối tượng từng bị xét xử về tội sản xuất sách giả lại tiếp tục vi phạm pháp luật. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, không thể phân biệt được sách giả. Kết quả giám định xác định, toàn bộ tem nhãn in trên các bìa sách đều không phải của NXB Giáo dục. Toàn bộ hơn 2.300 thùng sách, với 185.000 quyển sách, đã được thu về đây là sách giả.

Đối tượng cầm đầu có liên quan đến một đường dây sản xuất sách giả quy mô lớn trước đó đã bị khởi tố, cũng là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty in miền Bắc, có trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội trước đây, nay là xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Nhiều nhà sách tại tỉnh Bắc Ninh được xác định đã tiêu thụ và phân phối những cuốn sách giả này. Bước đầu xác định các nhà sách sẽ được giảm 60% khi mua sách và khi đến tay các trường học, phụ huynh, sách vẫn được bán theo giá nguyên bìa. Đối tượng Nguyễn Thị Tuyến đã từng có tiền án về tội sản xuất sách giả.

Xưởng in, xưởng gia công, nhiều kho hàng của đối tượng rộng hơn 1.000 m2. Tại đây, đối tượng thuê nhiều lao động để làm việc. Những bản kẽm (bản nội dung để in sách) được đối tượng khai nhận mua dễ dàng từ những hội nhóm trên mạng xã hội. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng trong những đường dây sách giả hoạt động.

Trong đường dây này, Công an tỉnh Bắc Ninh còn đang làm rõ nhiều đối tượng khác, trong đó có cả cán bộ ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tay đưa những cuốn sách giả vào trong trường học với số lượng lớn.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là sách giả. Nhiều đối tượng khác đang tiếp tục được triệu tập để điều tra và sẽ tiếp tục khởi tố mở rộng trong thời gian tới nhằm xử lý nghiêm minh với hành vi làm giả những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học trong các nhà trường.