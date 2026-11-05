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Đường dây dụ phụ nữ livestream khiêu dâm, tiền luân chuyển hơn 4.000 tỷ đồng

Viên Minh
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Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 4 bị can trong đường dây dụ dỗ phụ nữ livestream khiêu dâm nhằm thu tiền từ người xem, tổng dòng tiền luân chuyển lên tới 4.189 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoạt động tại địa phương và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, các đối tượng lập tài khoản trên những “website đen” do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo và Facebook để tiếp cận, dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định tham gia livestream khiêu dâm nhằm thu lợi bất chính.

Người xem muốn theo dõi các buổi phát trực tiếp phải nạp tiền để mua token thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào. Số token này được sử dụng để xem và gửi yêu cầu, đề nghị người livestream thực hiện những hành vi khiêu dâm theo ý muốn.

Đường dây khiêu dâm tại Lào Cai với dòng tiền 4 . 189 Tỷ đồng bị triệt phá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm người tham gia livestream khiêu dâm trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tiền do người xem nạp vào không được thanh toán trực tiếp mà trải qua nhiều khâu trung gian. Nhóm này luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sau đó quy đổi sang tiền kỹ thuật số USDT trước khi chi trả cho những người trực tiếp livestream.

Quá trình điều tra xác định, tổng dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản liên quan đến đường dây lên tới 4.189 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, Lý Lở Mẩy (SN 2003) và Lò Tả Mẩy (SN 1998), cùng trú tại xã Tả Phiền, tỉnh Lào Cai, được xác định trực tiếp tham gia các buổi livestream khiêu dâm.

Hai bị can còn lại là Phạm Văn Trọng (SN 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, giữ vai trò quản lý, tổ chức hoạt động và trả công cho những phụ nữ tham gia livestream.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 1,65 tỷ đồng, được xác định là số tiền nhóm này thu lợi bất chính.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Tags

Lào Cai

livestream

khiêu dâm

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

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