HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử, trà mật không rõ nguồn gốc... bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee: Ai đứng sau loạt sản phẩm TAKLA?

Nam An |

Công an Khánh Hòa phát hiện hai công ty sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để gia công, đóng gói hàng loạt sản phẩm táo đỏ, kỷ tử, trà mật mang nhãn TAKLA bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee.

Ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện kiểm tra đột xuất đồng loạt đối với Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA (địa chỉ: Lô 28 STH22 đường 29, KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang) do bà P.B.H (sinh năm 1995, trú phường Nam Nha Trang) làm Giám đốc và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Pháp (địa chỉ: Lô 28 STH22 đường 29, KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang) do ông Đ.V.C (sinh năm 1987, trú phường Nam Nha Trang) làm Giám đốc.

Sản phẩm kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều do cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA (gồm: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo...).

Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu (gồm: táo đỏ, kỳ tử...) và các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.

Các sản phẩm đóng gói đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Qua xác minh bước đầu xác định ông Đ.V.C đã đặt mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán lại cho bà P.B.H để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn mác hiệu TAKLA rồi bán ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử TikTok Shop và Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural”, “Táo đỏ Takla Tân Cương” nhưng không đăng ký công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thành phần chất lượng theo quy định của pháp luật. Từ tháng 6/2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xúc động clip người cha nhặt rác đạp xe đi mời đám cưới con gái, nhận điều bất ngờ trong ngày vui
Tags

táo đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại