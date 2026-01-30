HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đường dây đánh bạc quy mô lớn, 2 tháng giao dịch gần 25 tỉ đồng

Cao Nguyên |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, 2 tháng giao dịch gần 25 tỉ đồng.

Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, 2 tháng giao dịch gần 25 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi), cùng ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai 5 tổ công tác đồng loạt triệu tập 5 đối tượng trên để làm việc.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2025, Khải nhận 3 tài khoản cá độ bóng đá từ 1 người đàn ông không rõ lai lịch.

Sau đó, Khải chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản khác nhau để trực tiếp cá độ và giao cho các đối tượng trên tham gia đánh bạc.

Từ tháng 12-2025 đến nay, các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng.

