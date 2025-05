Dưới thời Tổng giám đốc Đào Nam Hải, Petrolimex làm ăn ra sao?

Ông Đào Nam Hải vừa bị tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Petrolimex.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Đào Nam Hải bị tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Quyết định này được Bộ Tài chính đưa ra ngày 6/5, có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, ông Đào Nam Hải sẽ bị tạm đình chỉ chức vụ đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Petrolimex cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Ông Đào Nam Hải hiện là người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Petrolimex.

Đồng thời, Bộ Tài chính tạm giao phần vốn nhà nước do ông Đào Nam Hải đang nắm giữ theo Quyết định số 45/QĐ - UBQLV ngày 28/01/2022 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ông Phạm Văn Thanh, người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex.

Tổng giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải (SN 1974) có bằng Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ĐH Quốc gia Hà Nội. Ông Đào Nam Hải giữ vị trí CEO Petrolimex từ tháng 3/2022. Sau đó không lâu, ông Hải tiếp tục được giao kiêm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tập đoàn.

Trước đó, ông Hải có gần 5 năm đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc (10/2017 - 3/2022), đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trong suốt 8 năm (từ 4/2014 – 3/2022). Ngoài ra, ông Hải cũng từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Petrolimex, chẳng hạn như tại Xây lắp 1 – Petrolimex, Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Dưới thời ông Đào Nam Hải, Petrolimex làm ăn ra sao?

Ông Đào Nam Hải giữ vị trí CEO Petrolimex từ tháng 3/2022. Ảnh: PLX

Trên thực tế, kể từ khi ông Đào Nam Hải đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Petrolimex, tình hình kinh doanh của tập đoàn này có nhiều biến động.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính được công bố, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Petrolimex trong năm 2022 đạt 1.902 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước đó. Đến năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2022. Đến năm 2024, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này đạt 3.161 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3% so năm trước đó.

Trong năm 2025, Tập đoàn Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu giảm 13% so với kết quả thực hiện của năm 2024, với 248.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.200 tỷ đồng, tương ứng với lần lượt giảm 13% và giảm 19% so với kết quả thực hiện của năm 2024.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2025, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 67.861 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này đạt 358 tỷ đồng, hoàn thành hơn 11% mục tiêu lợi nhuận năm. Sau khi khấu trừ thuế, Petrolimex báo lãi 211 tỷ đồng, giảm đến 81% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp thứ 2 trong vòng 10 quý trở lại đây của Petrolimex.

Về kết quả giảm sút này, Petrolimex cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến của thị trường toàn cầu. Theo đó, vào cuối quý I, giá dầu thô WTI giảm từ mức 77,8 USD/thùng đầu quý xuống còn 67,04 USD/thùng. Nguyên nhân là do tác động từ các yếu tố như chính sách thuế quan, quyết sản lượng từ OPEC+, căng thẳng địa chính trị, cũng như tình hình kinh tế của các nền kinh tế lớn.

Petrolimex lý giải rằng, những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán, dẫn đến việc tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở thời điểm kết thúc quý I theo đúng quy định hiện hành.

Tính đến cuối quý I/2025, giá trị hàng tồn kho của Tập đoàn Petrolimex ở mức 16.012 tỷ đồng, chiếm đến 20% tổng tài sản. Đây là tỷ lệ khá cao so với thông lệ ngành. Ngoài ra, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 354% so với đầu năm 2025, lên 334 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Petrolimex ghi nhận mức giảm nhẹ 1,5% so với đầu năm, khi chỉ còn 80.035 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, với gần 59.000 tỷ đồng.