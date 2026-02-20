Chiều 18/2 tại Washington D.C (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện Bộ Thương mại Mỹ, gồm Trợ lý Bộ trưởng Thương mại David Fogel và Trợ lý Ngoại trưởng Michael G. DeSombre, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống xạ trị ung thư proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất với Tập đoàn Mevion Medical Systems (Mỹ).

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư nhằm triển khai các hoạt động trong nội hàm hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ vì hòa bình và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ y tế đỉnh cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe con người.

Việc đầu tư hệ thống xạ trị proton được đánh giá là bước tiến quan trọng của y tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay. Không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước, công nghệ này còn mở ra cơ hội thu hút bệnh nhân quốc tế, phát triển du lịch y tế và góp phần giữ lại nguồn ngoại tệ lớn khi mỗi năm người Việt chi hàng tỷ USD ra nước ngoài điều trị ung thư.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam mua "siêu máy" gần 2.000 tỷ đồng đầu tiên tại châu Á.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký hợp đồng mua phiên bản mới nhất của MEVION S250-FIT tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp người bệnh ung thư trong nước có cơ hội tiếp cận phương pháp xạ trị tiên tiến ngay tại Việt Nam, với hiệu quả điều trị vượt trội, an toàn và tiết kiệm chi phí hơn so với ra nước ngoài.

Ý tưởng về Proton Therapy được đề xuất từ năm 1946, ca điều trị đầu tiên thực hiện năm 1954 và trung tâm proton đầu tiên ở quy mô bệnh viện ra đời năm 1990. Từ đó, xạ trị proton được xem là cuộc cách mạng trong điều trị ung thư nhờ khả năng tiêu diệt khối u chính xác, hạn chế tối đa tổn thương mô lành. Tuy nhiên, do nguyên lý gia tốc hạt và hệ thống từ trường siêu dẫn công suất lớn rất phức tạp, việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt và vận hành đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cực cao, thường mất nhiều năm xây dựng hạ tầng chuyên biệt.

Theo Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hệ thống MEVION S250-FIT là bước đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại. Nếu xạ trị photon truyền thống dùng tia X đi xuyên qua cơ thể, có nguy cơ ảnh hưởng mô lành dọc đường đi của tia, thì proton có ưu thế "trúng đích" khi chùm tia dừng lại đúng tại khối u.

Với sự hỗ trợ của AI, hệ thống có thể phân tích chính xác vị trí khối u, kể cả kích thước rất nhỏ hoặc nằm ở vị trí sâu, phức tạp như não, tủy sống, đầu cổ, phổi, gan… Năng lượng tập trung mạnh tại khối u, hạn chế tối đa tác động đến tim, phổi, não và các cơ quan quan trọng khác. Nhờ đó, hiệu quả điều trị được tối ưu trong khi tác dụng phụ giảm đáng kể.

MEVION S250-FIT sở hữu thiết kế "All-in-One", tích hợp máy gia tốc, hệ thống AI lập kế hoạch điều trị, chụp CT kiểm tra trước mỗi lần xạ và công nghệ quét tia hiện đại trên cùng một hệ thống nhỏ gọn. Công nghệ nam châm siêu dẫn Synchrocyclotron với từ trường cao tới 10 Tesla giúp thiết bị nhỏ hơn đáng kể nhưng vẫn tạo ra chùm proton năng lượng cao, tiêu diệt hiệu quả các khối u sâu.

Công nghệ HYPERSCAN™ cho phép chuyển lớp và quét tia nhanh gấp 20 lần, giảm sai lệch do chuyển động hô hấp. Bộ chuẩn trực đa lá Adaptive Aperture® giúp rìa tia sắc nét hơn, tập trung chính xác vào khối u. Xạ trị vòng cung SmartARC™ phân bố liều đồng đều, rút ngắn thời gian điều trị.

Hệ thống còn tích hợp CT hai mức năng lượng ngay tại phòng xạ để kiểm tra vị trí u trước mỗi phân liều, bảo đảm độ chính xác đến từng milimet. AI RayStation có khả năng thích ứng theo thay đổi của cơ thể người bệnh như khối u thu nhỏ hoặc sụt cân để điều chỉnh liều tức thì.

Đặc biệt, hệ thống cho phép điều trị ở tư thế ngồi hoặc đứng thay vì phải nằm suốt buổi xạ trị, giúp người bệnh thoải mái hơn, dễ thở và tăng độ ổn định tư thế giữa các lần điều trị, qua đó nâng cao độ chính xác khi chiếu xạ.