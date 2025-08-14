"Dưới góc độ khoa học, chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế ra khỏi Tân Sơn Nhất là chưa hợp lý"

Cụ thể, phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay vừa được Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đưa ra, trong bối cảnh Cảng hàng không Long Thành, Đồng Nai, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026. Đây là sân bay lớn nhất nước, đang triển khai giai đoạn 1 với công suất phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hai kịch bản được ACV đưa ra dựa theo phân tích của Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành. Kịch bản 1 là chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang Long Thành. Kịch bản 2 là Tân Sơn Nhất vẫn nhận toàn bộ chuyến bay trong nước và giữ lại một phần chuyến bay quốc tế cự ly ngắn.

Mới đây, Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị - nói trên Báo Tiền Phong: “Theo tôi, phương án 2 phù hợp hơn với điều kiện tại Việt Nam. Hành khách sẽ thuận tiện hơn khi có thể nối chuyến quốc tế - nội địa ngay tại cùng một sân bay, thay vì phải di chuyển 40 km giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất”.

Ông Sơn nhấn mạnh: “ Dưới góc độ khoa học, việc chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành là chưa hợp lý. Nếu quốc nội ở Tân Sơn Nhất, quốc tế ở Long Thành thì nhu cầu di chuyển giữa hai sân bay sẽ tăng chứ không giảm. Long Thành khi đó không thể hoạt động độc lập mà phụ thuộc vào Tân Sơn Nhất”.

Ông Sơn phân tích việc tách riêng các chuyến bay quốc tế về Long Thành sẽ làm tăng chi phí. Nếu Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển (hub), các chuyến bay đường dài sẽ phải gom khách từ nhiều nơi. Điều này khiến không ít hành khách nội địa phải bay đến Tân Sơn Nhất rồi di chuyển 40km sang Long Thành để nối chuyến quốc tế, phát sinh thêm chi phí đi lại và vận hành.

Phương án 2 mới là phương án có chi phí vận hành thấp hơn. Bởi lẽ, khi gom khách, tuyến quốc nội bay đến và gom khách ngay trong sân bay, không cần phải đi 40km. Việc này sẽ thuận tiện và dễ làm hơn rất nhiều.

Một bài phân tích trên chuyên mục Nói thẳng của báo Người lao động cũng chỉ ra rằng, từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành hơn 40 km. Hạ tầng kết nối hiện chưa đầy đủ và thuận tiện. Việc di chuyển từ sân bay về thành phố với du khách, đặc biệt nếu phải nối chuyến giữa quốc tế và nội địa sẽ là rất mệt mỏi và bất tiện. Thời gian, chi phí và sự phiền toái đều tăng, trong khi trải nghiệm giảm mạnh.﻿

Tác giả bài viết này khẳng định, khi chưa đủ hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, việc chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành ngay từ ngày đầu là một bước đi mạo hiểm.﻿



