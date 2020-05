Đuổi chém nhau sau mâu thuẫn xin hút thuốc lào

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Như Thế, sinh năm 1975, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội giết người.

Trước đó, ngày 18/4, Bùi Như Thế đến nhà anh Phạm Văn Linh, sinh năm 1970, trú tại tổ Hồng Phú, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái để xin hút thuốc lào, sau đó Thế và Linh đã xảy ra mâu thuẫn, Linh cầm một đoạn ống sắt dài khoảng 80 cm đuổi Thế ra khỏi nhà mình.

Thế về nhà cầm 1 con dao phay chạy đến nhà Linh, cả 2 đã lao vào đâm chém nhau. Trong lúc giằng co, Linh bị trượt chân ngã, Thế đã cầm dao lao vào chém liên tiếp vào đầu Linh khiến nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi chém Linh, Thế lên Công an phường Hồng Hà, TP Yên Bái tự thú. Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Như Thế về tội giết người./.