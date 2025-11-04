Dưới 600 triệu chọn sedan hạng B: Skoda Slavia đấu ‘xanh chín’ với Vios, City về trang bị

Phân khúc sedan hạng B vốn được xem là nơi cạnh tranh gay gắt nhất thị trường ô tô phổ thông. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Toyota Vios hay Honda City, sự xuất hiện của Skoda Slavia mang đến thêm lựa chọn cho người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu.

Vận hành: Honda City vẫn dẫn đầu cảm giác lái, Slavia tăng tốc tốt, Vios ổn định

Trong ba mẫu xe, Toyota Vios có công suất thấp nhất (106 PS), Honda City cao nhất (119 PS), còn Skoda Slavia ở mức 115 PS. Tuy nhiên, Slavia sử dụng động cơ tăng áp 1.0L nên đạt mô-men xoắn cực đại sớm hơn, giúp xe phản ứng nhanh khi tăng tốc ở dải tua thấp.

Skoda Slavia dùng hộp số tự động 6 cấp, trong khi City và Vios sử dụng hộp số CVT. Hộp số có cấp của Slavia mang lại cảm giác sang số thật, còn CVT cho chuyển động mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với di chuyển đô thị.

Honda City tiếp tục được đánh giá là mẫu xe mang lại cảm giác lái linh hoạt nhất trong phân khúc. Slavia có độ cân bằng và phản hồi vô-lăng khá tốt, trong khi Vios vẫn giữ ưu điểm về vận hành ổn định, dễ điều khiển và bền bỉ.

Skoda Slavia có khoảng sáng gầm 179 mm, cao hơn đáng kể so với City (134 mm) và Vios (133 mm). Ưu điểm này giúp xe linh hoạt hơn khi đi qua địa hình xấu, nhưng cũng có thể khiến thân xe cao hơn mức quen thuộc với sedan truyền thống.

Nội thất và tiện nghi: Mỗi xe có hướng riêng

Honda City có chiều dài tổng thể lớn nhất (4.580 mm), trong khi Slavia có chiều rộng và trục cơ sở nhỉnh hơn. Điều này giúp không gian khoang lái giữa ba xe không chênh lệch quá nhiều, chủ yếu khác biệt ở cảm giác ngồi và chất liệu hoàn thiện.

Skoda Slavia được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại hơn như ghế ngồi hàng ghế trước bố trí chỉnh điện làm mát, màn hình sau vô lăng hoàn toàn là điện tử và hệ thống âm thanh đầu ra lên tới 9 loa (có loa sub). Trong khi Honda City và Toyota Vios tập trung vào sự thực dụng. Cả ba đều hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và có màn hình trung tâm kích cỡ từ 8–10 inch.

Cửa sổ trời trên Slavia là điểm khác biệt, tuy nhiên không phải yếu tố quan trọng với phần lớn người dùng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.

Trang bị an toàn: Honda City nhiều công nghệ, Vios nhiều túi khí

Về tiêu chí an toàn, cả 3 mẫu xe đề cập trong bài viết đều có lượng trang bị khá tương đồng. Toyota Vios G CVT có 7 túi khí, nhiều hơn Slavia Style và Honda City RS (đều có 6 túi khí).

Honda City nổi bật với gói an toàn Honda Sensing, gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Slavia có cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh chủ động nhưng chưa được xếp vào nhóm xe có hệ thống ADAS đầy đủ. Toyota Vios vẫn giữ cấu hình an toàn cơ bản, và chỉ có 2 tính năng trong gói Toyota Safety Sense là cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Về khía cạnh dịch vụ hậu mãi, hai mẫu xe nhà Toyota và Honda có lợi thế lớn nhờ mạng lưới đại lý rộng, phụ tùng sẵn và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Skoda còn là thương hiệu mới tại Việt Nam, song đang mở rộng hệ thống phân phối và lắp ráp trong nước, giúp việc bảo hành, bảo dưỡng thuận tiện hơn so với giai đoạn đầu.