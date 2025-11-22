Được yêu cầu viết về "chuyện đau lòng", học sinh tiểu học nộp bài văn không có một chữ nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối

Nhiều người vốn thích đọc những bài văn do trẻ con sáng tác, bởi thế giới qua ngòi bút của các em luôn đơn giản và trong sáng, phản chiếu đúng thế giới nhìn thấy bằng đôi mắt trẻ thơ. Chính sự ngây thơ này giúp trẻ có những cách nhìn vấn đề vô cùng độc đáo, khiến người lớn cũng phải “trầm trồ”.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Trung Quốc từng xôn xao trước một bài văn tiểu học vô cùng đặc biệt. Đề bài yêu cầu: "Lấy 'chuyện đau lòng' làm chủ đề, viết một bài văn với hai yêu cầu: 1. Bộc lộ cảm xúc thật; 2. Chữ viết cẩn thận, giấy viết sạch đẹp".

Hầu hết học sinh sẽ tự chọn cách riêng để làm bài, có em dựa vào những câu chuyện cảm động trên mạng, có em kể chính trải nghiệm của bản thân, miễn sao thể hiện được cảm xúc thật.

Tuy nhiên, một cậu bé đã chọn cách làm hoàn toàn khác. Thay vì viết một chữ nào, em chỉ nhỏ ba giọt nước mắt lên trang giấy rồi nộp. Khi nhìn bài văn này, cô giáo không khỏi ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của học sinh. Rõ ràng, em đã hoàn toàn thể hiện được cái gọi là "cảm xúc đau lòng" mà chẳng cần một dòng chữ nào.

Bài văn của học sinh tiểu học gây xôn xao mạng xã hội.

Bài văn độc đáo này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không bất ngờ khi cậu bé được chấm điểm tuyệt đối, trở thành một trong những bài văn "lạ lùng" nhất: không viết gì vẫn đúng yêu cầu và đạt điểm tối đa.

Dưới phần bình luận, dân tình không ngớt khen ngợi:

- Bài văn c

- Đỉnh thật sự, không một chữ nhưng vẫn bộc lộ cảm xúc chuẩn nhất.

- Mới tiểu học mà sáng tạo vậy, tương lai sáng lạn lắm đây!

- 10 điểm không có nhưng!

- Khi bạn vừa lười vừa sáng tạo…

- Cậu bé này thực sự thông minh, chứ các em khác đừng học theo nhé, không phải đề nào cũng có thể áp dụng cách viết độc đáo thế này đâu.