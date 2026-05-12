Được ví như “yêu nữ hàng hiệu”, Miu Lê từng lên kế hoạch mua penthouse 50 tỷ

Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), được biết đến nhiều với vai trò ca sĩ và diễn viên.

Miu Lê từng tham gia phim Những thiên thần áo trắng, Thiên sứ 99, Oan gia đại chiến, Gia đình dấu yêu, Tối nay 8 giờ, Em là bà nội của anh, Nắng 2, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao, Yêu anh, em dám không, Nhà có 5 nàng tiên…

Cô từng được xem là một trong những “yêu nữ hàng hiệu” của showbiz Việt. Thậm chí, có thời điểm, khi tìm kiếm tên cô trên Google, cụm từ “hàng hiệu” gần như luôn đi kèm.

Miu Lê cho biết, nếu không có mẹ giữ tiền, cô có thể đã rơi vào tình trạng khó khăn. Cô nhận ra rằng những chiếc túi hàng hiệu trị giá vài chục đến vài trăm triệu đồng, suy cho cùng cũng chỉ mang giá trị sử dụng tương tự các món đồ thông thường.

Cô từng tìm đến những không gian náo nhiệt như quán bar, club. Tuy nhiên, sau đại dịch và đặc biệt là sau khi cha qua đời, Miu Lê đã có nhiều thay đổi. Từ một “yêu nữ hàng hiệu”, cô chuyển hướng sang lối sống tiết chế hơn

Trong một bài phỏng vấn năm 2019, Miu Lê cho biết cô đã có thể tự mua nhà và xe ở tuổi 28. Đồng thời, cô đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tương lai: sở hữu một căn penthouse trị giá hơn 50 tỷ đồng trong vòng khoảng 3 năm.

“Tôi sẽ mua một cái nhà to hơn căn hộ hiện tại. Tôi đặt mục tiêu là sẽ mua một căn penthouse với giá hơn 50 tỷ. Chắc khoảng hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, không dùng tiền cho những việc linh tinh, tôi sẽ mua được”, cô chia sẻ.

Song song, nữ ca sĩ cũng hạn chế chi tiêu không cần thiết như trước đây. Nếu trước kia cô sống trong một căn phòng thiết kế đơn giản theo phong cách “Hello Kitty”, thì hiện tại, Miu Lê đã chuyển ra ở riêng trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan đến nữ ca sĩ này, theo VOV, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.