Được tin trúng tuyển, chuyển tiền 11 lần mất 690 triệu, người phụ nữ chuyển tiếp vào STK 106883776766 để lấy lại thì mất thêm 731 triệu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận tin báo của chị H.T.A.M.L trú ở thị xã An Nhơn về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn xin việc, sau đó là đầu tư sinh lời.

Theo chị H.T.A.M.L, ngày 25/3/2025, chị L có nộp hồ sơ đăng ký xin việc lên hệ thống tiêm chủng VNVC và được một người tên Thùy tự xưng là nhân viên hệ thống tiêm chủng VNVC gọi điện thoại thông báo chị L đã trúng tuyển vào làm việc và hướng dẫn chị L tải App “Quỹ An sinh xã hội" để đóng tiến vào quỹ trên ủng hộ người nghèo.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ chị L đầu tư tiền vào quỹ trên để hưởng lợi nhuận, sinh lời. Chị L đã 11 lần chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 690.770.000 đồng. Do không rút tiền về được, biết mình bị lừa tiền nên sáng 26/3/2025, chị L làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan Công an đã nhận đơn và giải thích, cảnh báo chị L về thủ đoạn lừa đảo này, không nên truy cập, chuyển tiền cho các tài khoản lạ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tối 26/3/2025, chị L tiếp tục liên lạc với một người đàn ông tên Nam có số điện thoại 0376809430 rồi kết bạn Facebook với người này để nhờ giúp lấy lại tiền đã bị lấy trước đó.

Sau đó, đối tượng tên Nam nhiều lần bảo chị L chuyển tiền vào số tài khoản 106883776766, tên PHUNG THỊ TRANG, Ngân hàng Vietinbank để có thể giải ngân và rút được hết số tiền đã bị lừa đảo. Từ ngày 26 - 29/3/2025, chị L đã chuyển tổng số tiền 731.176.000 đồng vào tài khoản trên. Như vậy, cả 02 lần chị L bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1.421.946.0000 đồng. Lúc này, chị L tiếp tục đến cơ quan Công an trình báo.