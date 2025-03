Được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích, nữ diễn viên tiết lộ sự thật chấn động

Mạng xã hội Trung Quốc gần đây xôn xao khi bạn trai và bạn thân của nữ diễn viên trẻ Long Lệ Sa đồng loạt lên tiếng cầu cứu, kêu gọi cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích của cô. Họ đưa ra nhiều bằng chứng nghi ngờ Long Lệ Sa đã rơi vào tay một tổ chức lừa đảo và bị bắt cóc. Sau thời gian gây hoang mang dư luận, truyền thông Trung Quốc mới đây xác nhận cảnh sát đã tìm thấy cô an toàn. Long Lệ Sa sau đó quay video gửi lời cảm ơn bạn bè, khán giả và cho biết cô đã được đoàn tụ với gia đình nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Nữ diễn viên Long Lệ Sa cũng phủ nhận tin đồn dàn dựng vụ việc để đánh bóng tên tuổi, đồng thời công khai toàn bộ sự cố kinh hoàng mà cô trải qua. Theo lời kể, ngày 26/2, cô đến Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, để gia nhập một đoàn phim theo lời mời. Tại đây, một nhân viên đoàn phim đưa cô đi ăn, sau đó dẫn cô đến nhà một người quen với lý do kinh phí hạn hẹp, buộc diễn viên phải ở tạm. Người này hứa hẹn khi đến Tây An, đoàn phim sẽ sắp xếp khách sạn đàng hoàng. Tin tưởng, Long Lệ Sa đồng ý, nhưng không ngờ đó là cái bẫy. Cô bị bắt cóc ngay sau đó, điện thoại bị tịch thu.

Nữ diễn viên Long Lệ Sa.

Khi gia đình và bạn bè đăng bài báo mất tích, Long Lệ Sa bất ngờ lên trang cá nhân tuyên bố mình an toàn và đang quay phim tại Tây An. Tuy nhiên, cô tiết lộ đó là bài đăng bị ép buộc bởi nhóm bắt cóc để đánh lạc hướng dư luận. Theo Sina, cảnh sát Triều Dương đã tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình và trường Đại học Truyền thông Trung Quốc – nơi cô đang theo học ngành nhạc kịch. Cuộc điều tra nhanh chóng được triển khai. Nhờ định vị điện thoại được mở lại, cảnh sát tìm thấy Long Lệ Sa tại ga tàu hỏa Tây An, nơi cô bị nhóm bắt cóc thả tự do sau khi vụ việc bị phanh phui. Cô cho biết băng nhóm này có khoảng 10 người.

Vụ việc của Long Lệ Sa khiến dư luận nhớ lại những trường hợp tương tự trong làng giải trí Trung Quốc. Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Vương Tinh và Dương Trạch Kỳ cũng từng bị lừa sang biên giới Thái Lan - Myanmar, bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông và chịu nhiều đau đớn về thể xác. Đặc biệt, vụ nam diễn viên Vương Tinh bị lừa sang Thái Lan đóng phim rồi bị bán sang Myanmar đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Nhờ sự nhanh trí của bạn gái, Vương Tinh được giải cứu thành công, nhưng chỉ sau 5 ngày, anh đã bị biến đổi ngoại hình và bắt đầu bị huấn luyện để tham gia các hoạt động lừa đảo.

Long Lệ Sa, 22 tuổi, là sinh viên ngành nhạc kịch tại Đại học Truyền thông Trung Quốc và từng biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia trong các phim ngắn chiếu mạng.

Vụ việc của Long Lệ Sa không chỉ là hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy trên mạng xã hội, mà còn là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của các tổ chức lừa đảo đội lốt cơ hội nghề nghiệp.