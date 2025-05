Dược Sĩ Tiến giờ ra sao?

Thời gian vừa qua, dư luận liên tiếp xôn xao về các vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm không đúng với thực tế. Nổi bật nhất phải kể đến ồn ào kẹo rau củ KERA của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên khiến không ít người thất vọng.

Song, đáng chú ý hơn cả, một nhân vật dù không liên quan trực tiếp nhưng lại liên tục được netizen “réo tên” trong drama này là Dược Sĩ Tiến (tên thật Phạm Minh Hữu Tiến, SN 1989). Bởi từ thời điểm đầu tiên, khi vụ việc đang là tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều, Dược Sĩ Tiến cũng là người đã tung loạt video phân tích tình huống với góc nhìn "chuyên gia", bàn sâu vào khía cạnh pháp lý và vạch ra nhiều giả thiết để chỉ ra đâu là cái sai.

Dược Sĩ Tiến từng thu hút sự chú ý của netizen khi đăng nhiều clip phân tích liên quan đến kẹo rau củ KERA thời điểm mới bùng nổ scandal

Cho đến đầu tháng 4, sau khi thông tin Hoa hậu Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh, Dược Sĩ Tiến có phần “im hơi lặng tiếng”. Anh không còn hăng hái đăng clip như khi scandal mới bùng lên và cũng không cập nhật thêm hay để lại bình luận liên quan. Dẫu vậy, tên tuổi của anh vẫn là điều khiến công chúng quan tâm, tò mò.

Được biết hiện tại, Dược Sĩ Tiến tập trung làm các công việc của mình như sản xuất chương trình, tham gia làm giám khảo một vài cuộc thi sắc đẹp, dự sự kiện,... Tuy nhiên, anh cũng phần nào kín tiếng hơn trên MXH.

Trên trang cá nhân của mình, chỉ thỉnh thoảng, Dược Sĩ Tiến mới đăng tải 1 post hay dòng trạng thái bàn luận về các show mà anh quan tâm. Còn trên Fanpage lẫn kênh TikTok sở hữu gần 500k người theo dõi, Dược Sĩ Tiến chủ yếu đăng tải các đoạn clip được cắt ra từ show do anh sản xuất. Đôi khi, anh xuất hiện với những đoạn clip đi hát phòng trà, còn lại gần như hoạt động trên MXH không sôi nổi như trước.

Dược Sĩ Tiến hiện tại chủ yếu đăng tải các đoạn clip trong show của anh sản xuất

Ngoài ra, anh có đăng tải thêm một số video đi hát

Cho những ai chưa biết, trước khi được biết đến trong vai trò một nhân vật truyền thông có nhiều phát ngôn gây chú ý, anh từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Ngoài ra, Dược Sĩ Tiến còn từng giành danh hiệu Nam vương Người Việt Thế giới năm 2017, một cuộc thi được tổ chức tại Mỹ nhưng không quá phổ biến trong công chúng Việt.

Sau khi đăng quang, anh bắt đầu lấn sân showbiz và xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trong vai trò giám khảo, cố vấn hoặc host các chương trình truyền hình về sắc đẹp, người mẫu. Tên gọi "Dược Sĩ Tiến" nghe vừa chuyên môn vừa showbiz, thực chất là biệt danh được mọi người trong hậu trường chương trình Siêu mẫu Việt Nam gọi vui. Sau đó, anh quyết định sử dụng luôn cái tên này như một nghệ danh chính thức khi hoạt động giải trí.

Những năm gần đây, Dược Sĩ Tiến thường xuyên bắt tay cùng Hương Giang làm NSX trong loạt show truyền hình như The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam. Cả hai tạo thành một bộ đôi gây chú ý khi theo đuổi phong cách sản xuất chương trình đậm tính drama.