Đại gia Đoàn Di Băng và Dược sĩ Tiến là đôi bạn thân được nhiều netizen vô cùng yêu mến khi đều từng xuất hiện trên The Tiffany Vietnam - show tìm mỹ nhân chuyển giới do Hương Giang sản xuất. Dù thân thiết nhưng cả hai không ít lần "cà khịa" nhau trên show thực tế, đỉnh điểm Đoàn Di Băng từng đi ngược quan điểm Dược sĩ Tiến đến nỗi anh phải bỏ quay.



Vừa qua, Đoàn Di Băng đã lên sóng livestream chia sẻ với fan về lý do không có drama với Dược sĩ Tiến ở The Next Gentleman và đồng thời nhắn gửi đến bạn thân rằng: "Tiến ơi mình ít bận đồ in tên mình lên được không Tiến tại vì ai cũng biết mình hết rồi, việc gì mà bộ đồ nào mình cũng in tên mình lên làm chi vậy bạn? Mình làm như vậy lỡ như mình không mặc nữa, muốn thanh lý lại rồi ai mua?".

Nghe lời nhắn gửi của Đoàn Di Băng, Dược sĩ Tiến mới đây đã lên tiếng đáp trả. Anh chia sẻ trong clip: "Tiến không hiểu tại sao Băng có thể hỏi được câu như vậy. Tại sao mọi người có thể mặc đồ của một thương hiệu nào đó, khoe tùm lum thứ hết. Nhưng dù thương hiệu đắt tiền cỡ nào thì đó cũng là tên của người ta mà, còn tại sao việc mình mặc đồ mang logo của mình thì lại là điều đáng xấu hổ và đáng bị chỉ trích nhỉ? Chẳng lẽ cái tên của mình lại đáng mắc cỡ hơn tên của một người xa lạ nào đó sao?".

Trả lời câu hỏi đồ in tên thanh lý không ai mua, Dược sĩ Tiến cho biết: "Hồi đó giờ nói thiệt với Băng là Tiến chưa bao giờ phải thanh lý đồ đạc của mình cả. Đồ mang tên Tiến thì Băng khỏi lo, anh chị em bà con dòng họ nhà Tiến còn nhiều lắm, còn đông lắm Băng. Ví dụ tất cả ai cũng chê chữ DST không chịu mặc thì ít ra trên cuộc đời này cũng còn ít nhất một người là ba của Tiến, ông sẽ rất tự hào khi mặc một chiếc áo in tên con trai của mình nên Băng khỏi lo chuyện đó. Chào trân trọng".

