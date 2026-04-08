Dược Sĩ Tiến dám "tuyên chiến" với Tùng Dương, làm phiền cả nền âm nhạc

Thời gian gần đây, cái tên Dược Sĩ Tiến liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn giải trí khi anh rất nhiệt tình tung ra hàng loạt bản cover. Dù thường xuyên vấp phải những ý kiến trái chiều từ dân mạng trên khắp các nền tảng, nam nghệ sĩ vẫn kiên trì với sở thích cá nhân. Mới nhất, Dược sĩ Tiến khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi thử sức với ca khúc của divo Tùng Dương.

Dược sĩ Tiến lại cover

Trong video vừa đăng tải, Dược Sĩ Tiến khiến dân tình rần rần khi tung ra bản cover ca khúc Tái Sinh . Đây vốn là bản hit thành công của Tùng Dương trong năm 2025 do Tăng Duy Tân sáng tác. Tác phẩm này từng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi nó đánh dấu bước chuyển mình của nam divo khi anh bắt đầu hát những giai điệu có phần gần gũi hơn với khán giả đại chúng.

Dược Sĩ Tiến 'tuyên chiến' với Tùng Dương trong bản cover Tái Sinh

Trở lại với bản cover, Dược Sĩ Tiến tiếp tục thể hiện giọng hát trầm đặc trưng mà nhiều người nghe vẫn đánh giá là khá gượng ép. Điểm đặc biệt của phiên bản lần này nằm ở việc anh quyết định thể hiện ca khúc bằng hình thức hòa âm acapella qua 4 tone giọng khác nhau. Đính kèm đoạn clip, nam nghệ sĩ hài hước viết dòng trạng thái: "Hát 1 mình quài cũng buồn, nay 4 anh em TÁI SINH đồng thời cho vui nhà vui cửa nè" . Các lớp âm thanh được lồng ghép chồng chéo tạo ra một tổng thể hoàn toàn khác biệt so với tinh thần của bản gốc.

Dân mạng "bất lực' trước đam mê ca hát của Dược Sĩ Tiến

Vẫn như thường lệ, bài đăng thu hút lượng tương tác cao và không còn ai mảy may chỉ trích gay gắt giọng hát của Dược sĩ Tiến nữa. Khán giả hiện tại đã xem các video của anh như một hình thức giải trí mang tính tấu hài hơn là một tác phẩm nghệ thuật để đánh giá khắt khe. Phản ứng "bất lực" của người nghe được thể hiện qua hàng loạt bình luận mỉa mai. Hầu hết các ý kiến đều mượn cách chơi chữ và ví von dí dỏm để trêu chọc sự "bất ổn" từ chất giọng của nam nghệ sĩ.

Phản ứng "bất lực" của khán giả được thể hiện qua hàng loạt bình luận mỉa mai:

- Nghe Tái sinh xong tự nhiên muốn 'tái khám

- Trùng sinh tôi điên cuồng làm ca sĩ…

- Tứ phương tám hướng, mỗi người một tone.

- CẢNH BÁO CÓ HÁT

- Giọng Dược Sĩ Tiến rất hay nên luyện giọng, luyện thanh nhiều vào chắc chắn sẽ rất tốn tiền

Dược sĩ Tiến làm phiền cả làng nhạc

Khi mới lấn sân ca hát, Dược Sĩ Tiến vấp phải làn sóng phản đối dữ dội vì điểm yếu thanh nhạc cùng phong cách trình diễn bị đánh giá là làm lố. Thay vì rút lui trước những lời yêu cầu ngừng hát, anh chọn cách bỏ ngoài tai dư luận và liên tục tung ra hàng loạt bản cover thịnh hành trên TikTok. Dân mạng càng chê, Dược Sĩ Tiến càng hát. Việc hát bất chấp này vô tình biến nam nghệ sĩ thành "nhân vật làm phiền" quen mặt của làng nhạc.

Loạt video cover nhạc của Dược Sĩ Tiến nhận về lượng tương tác khủng

Khi Dược Sĩ Tiến bắt đầu cover các ca khúc đang thịnh hành trên nền tảng TikTok. Khán giả tiếp tục ngán ngẩm trước kỹ thuật xử lý của anh qua các bản nhạc US-UK như I Wanna Be Your Slave hay Cold . Nam nghệ sĩ bị nhận xét là cố tình ép giọng xuống tông trầm để tạo độ nam tính, khiến tổng thể bài hát trở nên nặng nề và bí bách. Cách luyến láy thiếu linh hoạt đem lại cảm giác như đang xem một màn trả bài áp lực. Thời điểm đó, dân mạng liên tục nài nỉ anh ngừng hát và đặt câu hỏi về sự tự tin quá mức của chính chủ.

Cư dân mạng dường như đã "chịu thua" Dược Sĩ Tiến kể từ bản cover Hoist The Colours

Tuy nhiên, theo thời gian, Dược Sĩ Tiến chính thức trở thành một hệ tư tưởng meme. Cư dân mạng dường như đã "chịu thua" trước sự bền bỉ của nam nghệ sĩ. Kể từ bản cover ca khúc Hoist The Colours vốn gắn liền với hội chứng sợ biển sâu, anh mang đến một phiên bản u ám theo cách hoàn toàn khác biệt. Thay vì chê bai, netizen biến video của anh thành tụ điểm thi thố sức sáng tạo qua những bình luận mỉa mai, trêu đùa. Tiếp đó, với nhạc cổ phong Trung Quốc Xích Linh, anh đầu tư hẳn 3 bộ trang phục gồm Hán phục, áo tướng quân và đồ Kinh Kịch để thể hiện 3 quãng giọng trầm, trung cùng giọng óc giả nữ. Dù âm sắc bị chói và căng cứng ở nốt cao, độ chịu chơi về mặt hình ảnh lại khiến người xem buồn cười xen lẫn hoang mang.

Dược Sĩ Tiến được khen khi cover Đẹp Mã của Hùng Huỳnh

Gần đây nhất, Dược Sĩ Tiến có một cú lật kèo ngoạn mục dư luận thông qua bản cover Đẹp Mã . Khi nam ca sĩ Hùng Huỳnh ra mắt MV gốc nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh điểm yếu thanh nhạc, Dược Sĩ Tiến lập tức gia nhập đường đua. Video cover nhanh chóng thu về hơn 3 triệu lượt xem cùng sự xoay chuyển thái độ 180 độ từ khán giả. Nhiều người nhận định chất giọng trầm và cách xử lý tưng tửng của Dược Sĩ Tiến lại vô tình ăn khớp với tinh thần trào phúng của ca khúc này.

Nhìn chung, Dược Sĩ Tiến đã áp dụng thành công công thức kiên trì tạo dấu ấn. Bằng việc liên tục ra mắt sản phẩm, đầu tư hình ảnh rực rỡ và chủ động tự trào phúng về chính giọng hát của mình, anh biến nhược điểm chuyên môn thành thỏi nam châm hút tương tác.

Theo thời gian, sự khó chịu ban đầu dần dần biến mất. Khán giả không còn xem đây là sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, mà là nội dung mang tính “tấu hài” giải trí nhiều hơn. Từ bị chỉ trích, Dược Sĩ Tiến trở thành một “hệ tư tưởng meme”, nơi mỗi video mới đều kéo theo hàng loạt bình luận châm biếm nhưng đầy thích thú.