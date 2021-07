Dược Sài Gòn, công ty vừa được cấp phép nhập 5 triệu liều vaccine Sinopharm có doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn vừa được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho phép nhập khẩu lô vắc xin Vero-Cell của Sinopharm (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Lô 5 triệu liều vắc xin của nhà sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1-7-2021. Vắc xin này được đánh giá có hiệu quả bảo vệ từ 78,2% đến 99,52%.

Cục Quản lý dược cho biết vắc xin nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phải đáp ứng các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vắc xin được ban hành kèm theo quyết định của bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vắc xin nhập khẩu; đảm bảo việc bảo quản vắc xin tại các cơ sở bảo quản theo đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin nhập khẩu; đồng thời bảo đảm việc sử dụng vắc xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đơn hàng có giá trị 1 năm và Cục Quản lý dược đề nghị công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuốc và các quy định về dược có liên quan.

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con, gồm các đơn vị trực thuộc và 16 công ty liên kết có phần góp vốn của Công ty mẹ dưới 50%.

Sapharco là một trong những ‘ông lớn’ phân phối dược phẩm ở thị trường Tp. HCM. Loại hình dịch vụ của Công ty khá đa dạng: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại dược phẩm, vac-xin, sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm, huyết thanh phòng bệnh, trang thiết bị dụng cụ y tế, nguyên phụ liệu, máy móc dùng trong sản xuất dược phẩm; giao nhận, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ tài chính doanh nghiệp…

Hệ thống kho của Sapharco

Sau hơn 45 năm hoạt động và liên tục phát triển, đến nay công ty đã thiết lập được một hệ thống phân phối rộng lớn trên cả nước gồm các chi nhánh, cửa hàng bán sỉ và lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Nhờ vậy, công ty có thể cung cấp thường xuyên nguồn hàng cho các công ty và xí nghiệp dược, các bệnh viện lớn, các trung tâm y tế và hiệu thuốc trên cả nước.

Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo gồm 7 kho bảo quản đạt nguyên tắc thực hành tốt bảo quản GSP đáp ứng cả điều kiện bảo quản 2 – 80C; 15 – 250C với tổng diện tích trên 20.000m2 phủ khắp cả nước.

Sapharco còn sở hữu nhà máy Roussel Việt Nam với tổng diện tích hơn 10.000 m2 tại khu công nghiệp VSIP Bình Dương. Nhà máy có các dây chuyền sản xuất viên nén, viên nang, thuốc bột, kem, mỡ nước và dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng.

Sapharco đầu tư vào nhiều công ty dược phẩm tại TP.HCM

Theo báo cáo kiểm toán 2020, tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Sapharco đạt 1.385 tỷ đồng, công ty có vốn góp của chủ sở hữu 480 tỷ đồng, vay nợ 116 tỷ.

Doanh thu năm 2020 của công ty đạt hơn 2.700 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2019 (4.410 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm nhưng lợi nhuận của Sapharco rất mỏng, đạt 30,7 tỷ đồng sau thuế năm 2019 và 28,3 tỷ đồng năm 2020.

Kết quả kinh doanh của Dược Sài Gòn (nguồn: Viettimes)

Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 6 triệu liều vắc xin COVID-19 trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX Facility hỗ trợ, hơn 980.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 2,5 triệu liều vắc xin do các nước tặng, hơn 97.000 liều vắc xin đặt mua của Pfizer/BioNTech. Dự kiến cuối tuần này, thêm 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Moderna cũng về đến Việt Nam.