Dược Nam Hà: Nền tảng nội lực cho phát triển bền vững

VNR500 được xây dựng theo mô hình Fortune 500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Việc duy trì vị trí trong bảng xếp hạng suốt hơn một thập kỷ không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy khả năng duy trì hiệu quả vận hành của Dược Nam Hà qua nhiều giai đoạn biến động của nền kinh tế.

Dấu ấn nội lực từ hệ sinh thái sản phẩm

Nội lực của Dược Nam Hà được hình thành từ quá trình tích lũy lâu dài, thể hiện rõ nét ở năng lực vận hành xuyên suốt chuỗi giá trị. Doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, bao gồm thuốc tân dược, đông dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu của người dân.

Trong đó, nhiều sản phẩm đã khẳng định vị thế bền vững trên thị trường và gắn bó lâu dài với người tiêu dùng như Bổ Phế Nam Hà, Thuốc xịt mũi Coldi-B DNH, Kem bôi da trẻ em Skinbibi…, cùng các nhóm thuốc điều trị và hỗ trợ điều trị đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và yêu cầu chuẩn hóa ngày càng khắt khe, Dược Nam Hà kiên định định hướng ưu tiên chất lượng, đầu tư bài bản cho hệ thống sản xuất và quy trình vận hành theo các chuẩn mực quản lý nghiêm ngặt. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tính ổn định của sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Song song với đó, mạng lưới phân phối phủ rộng trên toàn quốc giúp Dược Nam Hà duy trì khả năng tiếp cận thị trường ổn định, tạo dư địa tăng trưởng bền vững và giảm thiểu rủi ro trước những biến động ngắn hạn.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Dược Nam Hà

Phát triển bền vững gắn với định hướng dài hạn

Không dừng lại ở việc duy trì các dòng sản phẩm hiện hữu, Dược Nam Hà đang từng bước triển khai chiến lược phát triển Đông dược theo hướng bài bản và toàn diện. Định hướng này được thể hiện qua việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu – phát triển, cũng như từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, hướng tới cGMP.

Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp khai thác thế mạnh truyền thống của Đông dược, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và yêu cầu phát triển bền vững của ngành dược trong giai đoạn mới. Việc lựa chọn tăng trưởng có chọn lọc, thay vì mở rộng nhanh bằng mọi giá, giúp Dược Nam Hà duy trì sự ổn định và tính bền vững trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh ngành dược đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và chuẩn hóa mạnh mẽ, định hướng phát triển dài hạn, thận trọng nhưng bền bỉ của Dược Nam Hà được xem là lợi thế quan trọng. Đây chính là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế ổn định, gia tăng sức cạnh tranh và từng bước nâng tầm giá trị thương hiệu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trách nhiệm xã hội song hành cùng tăng trưởng

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Dược Nam Hà xác định trách nhiệm xã hội không phải là hoạt động bên lề, mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp kiên định với giá trị cốt lõi đặt con người làm trung tâm, coi sự phát triển bền vững phải bắt đầu từ nội tại và đội ngũ.

Dược Nam Hà tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, các chính sách đào tạo, phúc lợi và phát triển nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và tạo nền tảng cho sự vận hành bền vững của doanh nghiệp.

Song song với đó, doanh nghiệp chủ động gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thiện nguyện. Trong năm 2025, Dược Nam Hà đã tham gia và hỗ trợ nhiều hoạt động vì cộng đồng như: Tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk; chung tay ủng hộ đồng bào Cuba; tham gia dự án "Tủ thuốc cho em"; đồng hành cùng các chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước…

Dược Nam Hà triển khai nhiều hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội

Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Dược Nam Hà được triển khai linh hoạt, kịp thời, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng, qua đó thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Việc Dược Nam Hà tiếp tục có mặt trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025, cùng với các danh hiệu uy tín khác như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top 5 Công ty Đông dược uy tín, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam ngành Dược – Thiết bị y tế, Hàng Việt Nam Chất lượng cao… cho thấy sự ghi nhận nhất quán của thị trường đối với năng lực tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Đây không chỉ là sự tổng kết những kết quả đã đạt được, mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với vai trò trụ cột của Dược Nam Hà trong tiến trình phát triển bền vững của ngành dược và nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, với trọng tâm là chất lượng, nội lực và giá trị lâu dài.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình