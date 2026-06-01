Ngày 31/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố , tạm giam đối tượng Siu Yúi (SN 1958) và Siu Dok (SN 1986, cùng trú thôn 6, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Theo đó, từ tháng 1/2026 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Yúi liên lạc với đối tượng FULRO lưu vong ở Mỹ là Rah Lan Nglol (hay còn gọi là Ama Chăm), Siu Luar - cầm đầu tổ chức “Hội người Thượng tị nạn” (MRO), nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên.

Lãnh đạo Cục A02, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với đối tượng Siu Yúi.

Theo cơ quan công an, để lôi kéo, các đối tượng FULRO lưu vong thường rêu rao rằng “Blung Hlâu” không phải là “Tin lành Đê Ga” mà là “đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên”, hiện đã được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận, do đó sẽ không bị lực lượng công an, chính quyền ngăn cấm tụ tập sinh hoạt. Chúng còn chỉ đạo nếu chính quyền, lực lượng công an ngăn cản thì chụp ảnh, quay video gửi ra bên ngoài để nhờ quốc tế can thiệp, tố cáo “Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo”.

Trong nước, Yúi cùng với Dok là những đối tượng cầm đầu, tích cực thực hiện chỉ đạo của các đối tượng phản động FULRO lưu vong.

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu Yúi khai nhận, mặc dù ban đầu hoài nghi về "Blung Hlâu" nhưng vẫn tin cái gọi “Nhà nước Đê Ga”. Đối tượng này khai, bản thân đã nghe lời đối tượng Ama Chăm nói chính phủ Việt Nam cam kết công nhận “đạo Blung Hlâu” là đạo riêng cho "người Thượng bản địa", cho nên không phải lo ngại. Ama Chăm còn "thổi tai" rằng, đây không phải chia rẽ các tôn giáo, chỉ thành lập một tôn giáo riêng cho mình. Ama Chăm còn nói với Yúi, "Nhà nước Đê Ga" thì có nhưng "Đạo Đê Ga" thì không. Ama Chăm nói vậy nên Yúi nhận lời tuyên truyền anh em trở lại sinh hoạt hội thánh “Blung Hlâu”, mục đích là thành lập một tôn giáo riêng, một nhà nước riêng cho người Thượng bản địa Tây Nguyên”.

Mục đích của Yúi làm việc trên vì cái chức “mục sư” mà Ama Chăm hứa hẹn phong cho.

Cán bộ công an giải thích cho bà con hiểu về bản chất của “Blung Hlâu”.

Qua đó, Yúi có nhiệm vụ cầm đầu, trực tiếp tuyên truyền, động viên thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga” hiện còn “tu tại gia” trên địa bàn các làng của xã Bàu Cạn tin theo “Blung Hlâu”. Người này còn sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về “Blung Hlâu” và Ama Chăm ở Mỹ để tuyên truyền, tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Bởi vậy, Yúi ráo riết hoạt động, lén lút tổ chức các điểm nhóm cầu nguyện theo “Blung Hlâu”. Như vào ngày 12/4/2026, “mục sư” tự xưng này đã tổ chức làm "lễ Báp-tem" (lễ rửa tội) cho các trường hợp là thân nhân của các đối tượng từng liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành ĐêGa” thuộc thôn 6, 7 (xã Bàu Cạn); Yúi đã lôi kéo nhiều người vào “Blung Hlâu”, trong đó có Siu Dok (SN 1986, trú tại thôn 6) và Puih Dip (SN 1993, trú tại thôn 7, xã Bàu Cạn).

Trong khi đó, Siu Dok khai, bản thân chỉ biết “Blung Hlâu” đại diện ở bên Mỹ là ông Ma Chăm. Dok được hứa hẹn sẽ giữ tiền quỹ, đánh đàn, mục đích để thành lập hội thánh riêng, nhà nước riêng.