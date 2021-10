Với những "lùm xùm" xoay quanh Diễm My - một cô gái trẻ xinh đẹp đến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") để "tu hành" nhưng bị bố mẹ phản đối đã khiến nhiều người không khỏi chú ý đến cuộc sống của cô.

Dù hiện tại không rõ tung tích của Diễm My nhưng nhiều người vẫn quan tâm đến những đoạn video ghi lại cuộc sống của cô trước kia, đặc biệt thời gian cô sống trong "Tịnh thất Bồng Lai".

Trên kênh Youtube của "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" đã đăng tải khá nhiều đoạn video liên quan đến Diễm My. Trong đó có một đoạn video ghi lại hình ảnh cô từng cười nói vui vẻ và hạnh phúc tại Thiền am.

Clip: Diễm My nói lý do khi rời khỏi nhà

Khi được một người ở đây hỏi, tại sao lại không về nhà cao cửa rộng ở mà nhất quyết đến đây, Diễm My



"Sống đây đặc biệt lắm. Đặc biệt đến nỗi chẳng nơi nào có được. Chỉ có sống ở đây mới hiểu điều đặc biệt đó."

Khi được hỏi về cuộc sống ăn ngủ ở đây, Diễm My đều vui vẻ nói rằng có thể thích nghi với cuộc sống ở đây, dù ăn chay, ngủ chung với nhiều người... Điều này khiến cô nhận được lời khen ngợi và tán thưởng của thành viên Thiền am.

Diễm My cười hạnh phúc tại Thiền am bên bờ vũ trụ





Cùng với đó, Diễm My cũng nhận được câu hỏi: "Con sống với gia đình giàu, ba mẹ để lại tài sản cho con, con là tỷ phú. Tại sao con bỏ lại khối tài sản lớn, tay trắng suốt đời nếu đi tu? Đó là thử thách, ấn chứng đặc biệt của con người con."

"Như lời Phật dạy, tiền bạc là phù du, mình càng giữ nhiều thì sau này cũng trở về với cát bụi, giống như nắm tro, cầm lên rồi rơi xuống là điều bình thường. Trong khi đó cái con trân trọng là tâm hồn, là tấm lòng, đạo đức bên trong mới là điều vĩnh cửu. Tâm mình tốt mới tạo ra nhiều chứ tuyệt vời. " - Cô nói những lời đạo lý khi được hỏi về nguyên nhân bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Diễm My, từ khi còn nhỏ cô đã muốn tu học theo Phật pháp và may mắn lớn lên có thể gặp được nơi đây là nơi "tu tập". Có thể thấy cô gái trẻ Diễm My tại thời điểm đó rất hài lòng với cuộc sống tại Thiền am, giống như tìm được chân lý và hạnh phúc của cuộc đời.

Dù nói là để tu tập Phật pháp, tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại phủ nhận việc đây là một cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Cụ thể, theo báo Thanh tra, đây chỉ là một hộ gia đình do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ, thời gian qua đã mạo xưng là "chùa", "tịnh thất", "thiền am", nuôi trẻ mồ côi, cùng những việc làm của họ trong thời gian qua, có sự tiếp tay của những cá nhân, công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí quảng bá.

Đặc biệt, nơi đây trong nhiều năm được đồn thổi và phao tin "hoa ưu đàm" để thu hút quần chúng hiếu kỳ, gây xôn xao dư luận và hiểu lầm về Phật giáo, lạm dụng pháp phục tu sĩ nhưng lại phản bác Phật giáo, làm nhiều việc không phù hợp khiến dư luận bức xúc.

""Tịnh thất Bồng Lai" chỉ là mạo xưng, những người ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo, không do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Tổ chức Phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức Phật giáo của Việt Nam", Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nhấn mạnh.