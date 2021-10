Được hỏi “có muốn trở thành tỷ phú đô la”, Shark Phú đáp lời: Ngay cả anh xe ôm, cô bán hàng ngoài chợ đều có khát vọng đó, nhưng tại sao hiếm người đạt được?

Ông Nguyễn Xuân Phú, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, được biết tới với danh xưng Shark Phú cùng phong cách hài hước, thẳng thắn sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Vị doanh nhân này thường đưa ra những lời nhận xét được cho là luôn làm cho các thí sinh phải “đứng hình” về tính thực tế và mức độ chuyên môn.

Trong một bài trả lời phỏng vấn Zing cách đây không lâu, khi được hỏi liệu “ông có khát vọng trở thành tỷ phú USD không”, shark Phú thẳng thắn trả lời:

“Bản thân khát vọng đã nằm trong bất cứ ai, từ anh xe ôm hay bà bán hàng ngoài chợ đều có khát vọng tỷ phú USD cả. Nhưng khác nhau là con đường dẫn đến trở thành tỷ phú, họ có vẽ ra được không, có dám bắt tay vào thực hiện hay không mà thôi.

Các quốc gia cũng thế. Quốc gia nào chẳng thích mình hùng cường, số 1 thế giới, nhưng quốc gia nào có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nguồn lực cụ thể, Nhà nước và người dân cùng bắt tay vào thực thi kế hoạch đó thì quốc gia đó sẽ thành công. Quốc gia nào mà chỉ hô hào trong cuộc họp thì kết thúc cuộc họp, đâu lại vào đấy”.

Chủ tịch Sunhouse quan niệm rằng khát vọng là thứ nằm trong từng con người, "ai chẳng thích giàu, ai chẳng thích sang, ai cũng thích chiến thắng".

“Có khát vọng nhưng khó khăn nhất là các bước đi. Đó là một quá trình, phải rèn luyện, phải chịu khổ. Chúng ta có chịu được cái đó hay không, chúng ta có chịu bắt tay vào đó hay không, hay chúng ta chỉ ngồi nói. Văn hóa chúng ta là ngồi trà đá, nói về người khác. Cần thay đổi theo hướng nói đi đôi với làm. Ngồi phán, ngồi chê người khác thì rất dễ, nhưng ngồi làm thì rất là khó. Người Việt Nam cần thay đổi tư duy, nói đi đôi với làm”, shark Phú nhấn mạnh.

Quan điểm của shark Phú tương đồng với triết lý nổi tiếng của Nike: Just do it! Tất cả những thành tựu xứng đều song hành với sự làm việc chăm chỉ. Trong nghiên cứu của tiến sĩ Thomas Stanley về Những người Mỹ giàu có, ông đã phát biểu rằng hầu như tất cả mọi người trong số những triệu phụ tự làm nên mà mình đã phỏng vấn trả lời rằng thành công của họ do làm việc chăm chỉ nhiều hơn những yếu tố khác.

Ở Mỹ, bạn làm việc 40 giờ một tuần để tồn tại. Nếu tất cả bạn làm là 40 giờ, toàn bộ số tiền bạn kiếm chỉ đủ để tồn tại. Bạn ở trong tình trạng tay làm hàm nhai, tay ngơi miệng nghỉ. Nhưng nếu không tiến xa về phía trước và bạn không bao giờ đạt được những thành công mà mình có thể đạt được.

Tất cả những thời gian mà bạn dành ra ngoài 40 giờ đó, hoặc là cho công việc, hoặc là cho bản thân, cải thiện kiến thức và kĩ năng là một sự đầu tư cho tương lai của bạn, cho thành công của bạn. Bạn có thể nói sẽ bạn sẽ ở đâu trong 3 đến 5 năm nữa một cách rất chính xác bằng cách nhìn vào số thời gian ngoài 40 giờ đang làm việc mỗi tuần.

Tuần làm việc trung bình đối với cả những người điều hành và những ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ xấp xỉ 59 tới 60 giờ. Rất nhiều người thành đạt làm việc làm việc 70 đến 80 giờ mỗi tuần trong suốt những giai đoạn quan trọng hình thành nghề nghiệp của họ.

Tất cả những thành công vĩ đại thường đến sau một thời kỳ làm việc rất vất vả theo một định hướng duy nhất về phía mục đích đã được xác định rõ ràng.

Điều thứ 1 bạn cần phải nhớ là không ngừng tự hỏi: Tôi đang cố gắng làm gì? Và Tôi đang cố gắng làm việc đó như thế nào? Chỉ làm việc chăm chỉ và nhiều giờ thôi chưa đủ. Bạn phải làm những công việc và hoạt động có giá trị cao để nhằm vào việc thực hiện những mục tiêu quan trọng và có ý nghĩa.

Điều thứ 2, bạn càng làm việc chăm chỉ thì bạn càng nhận được những điều may mắn. Dường như khả năng của bạn làm việc rất, rất chăm chỉ sẽ mở ra những cánh cửa của cơ hội cho bạn và sẽ mang đến cho bạn sự giúp đỡ mà tất cả những người, mọi nguồn mà bạn không tưởng tượng đến sẽ đến với bạn.

Sự cam kết làm việc chăm chỉ của bạn sẽ tạo ra một trường lực của năng lượng tích cực xung quanh bạn và trường lực đó thu hút những người tích cực và những cơ hội to lớn hơn vào cuộc đời bạn.

Điều thứ 3, để đạt được nhiều hơn một người trung bình, bạn phải làm việc nhiều hơn và chăm chỉ hơn một người trung bình.

Điều này thật đơn giản để chỉ ra sự thật rằng bạn có thể nhận được nhiều hơn trong đời chỉ nếu bạn đặt vào cuộc đời mình nhiều hơn. Và bạn càng đặt vào nhiều, bạn càng nhận lại được nhiều. Bạn sẽ luôn luôn gặt được những gì bạn gieo, và nếu bạn gieo nhiều hơn, cuối cùng bạn sẽ gặt được nhiều hơn.

Làm thế nào bạn có thể áp dụng vào cuộc sống ngay lập tức:

1. Hãy quyết định ngay hôm nay rằng từ hôm nay trở đi bạn sẽ bắt đầu làm việc nhiều giờ hơn và chăm chỉ hơn so với bất kỳ ai. Làm thế nào để bạn có thể sắp xếp cuộc sống của mình để bạn có thể bắt đầu sớm hơn, làm việc chăm chỉ hơn, và thức khuya hơn?

Ví dụ, bằng cách bắt đầu công việc sớm hơn những người khác một giờ đồng hồ, làm việc trong lúc ăn trưa, và ở lại một trễ hơn một giờ, bạn đã tận dụng được 3 giờ làm việc phụ thêm mỗi ngày.

Một giờ làm việc tập trung không nghỉ sẽ giúp bạn gặt hái được kết quả bằng 3 giờ làm việc bình thường, ngắt quãng trong trong suốt một ngày. Năng suất của bạn sẽ tăng gấp đôi và giá trị của bạn cũng vậy. Và bằng cách đi làm hơi sớm hơn và ở lại trễ hơn một chút, bạn sẽ tránh được phần lớn giao thông trong giờ cao điểm!

2. Bắt đầu ngay hôm nay để sắp xếp các ngày và các tuần của bạn cốt để cho bạn có thể làm việc 45, 50 thậm chí 60 giờ mỗi tuần. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi vì thật dễ dàng tạo ra những thời gian phụ thêm, và bạn sẽ nhanh chóng được mọi người chú ý và họ sẽ giúp bạn tấn tới, chẳng cần phải nói lời nào.

Hơn cả mọi điều, hãy làm việc trong toàn bộ thời gian làm việc của bạn! Đừng phí phạm thời gian vào việc tán gẫu với đồng nghiệp, gọi điện, nghỉ uống cà phê hay những giờ nghỉ ăn trưa rề rà. Khi bạn làm việc, hãy làm việc!

Hãy đặt tâm trí của mình vào và tận dụng từng phút một. Khi bạn đến sớm hay ở lại trễ, bắt đầu ngay vào công việc đừng chậm trễ. Hãy làm những việc có giá trị cao. Hãy tránh những cuộc nói chuyện tốn nhiều thời gian. Hãy để cho thời gian của chính bạn hòa nhập theo mọi người. Hãy nhớ rằng mọi người đang theo dõi bạn.