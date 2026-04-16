Được hoàn thuế TNCN 7,5 triệu đồng nhưng chưa thấy “tiền về”: Kiểm tra trên eTax Mobile được không hay phải trực tiếp ra cơ quan thuế?

Nếu bạn chưa rõ: Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc cơ quan thuế trả lại phần tiền mà người lao động đã nộp dư, hoặc đã bị khấu trừ trong khi thu nhập thực tế chưa đến ngưỡng phải nộp thuế trong một năm tài chính. Nói đơn giản, bạn sẽ được hoàn thuế khi số tiền đã nộp cao hơn số tiền thực tế phải nộp.

Vậy nếu rơi vào trường hợp đã có thông báo được hoàn thuế TNCN nhưng chưa nhận được tiền, phải làm sao?

Thử trò chuyện với “Trợ lý eTax” trên ứng dụng eTax Mobile và đây là câu trả lời.

Hỏi: Năm 2024, tôi có nhận được thông báo hoàn thuế TNCN với số tiền là 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên khi kiểm tra lại sao kê tài khoản ngân hàng trong năm 2024, tôi chưa thấy có khoản hoàn thuế TNCN này. Giờ tôi cần làm gì?

Trợ lý eTax trả lời: Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện các bước sau.

1. Kiểm tra lại thông tin tài khoản ngân hàng: Tiền hoàn thuế sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký với cơ quan thuế. Hãy đảm bảo rằng thông tin tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp cho cơ quan thuế là chính xác và trùng khớp với tài khoản bạn đang kiểm tra.

2. Liên hệ cơ quan thuế: Để biết chính xác thời điểm nhận được tiền hoàn thuế và kiểm tra tình trạng chi trả, vui lòng liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý của bạn. Họ sẽ có thể tra cứu chi tiết hồ sơ hoàn thuế của bạn và cung cấp thông tin cụ thể về quá trình xử lý và chi trả.Bạn có thể tìm số điện thoại bộ phận hỗ trợ Người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp trên website: gdt.gov.vn.

Hỏi: Có cách nào để kiểm tra trên eTax Mobile thay vì phải ra cơ quan thuế không?

Trợ lý eTax trả lời: Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra các thông báo liên quan đến hồ sơ hoàn thuế TNCN trên ứng dụng eTax Mobile. Để thực hiện, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile.

2. Truy cập chức năng "Tra cứu thông báo" (thường có biểu tượng chuông hoặc nằm trong menu).

3. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm thông báo theo nội dung, ngày, hoặc sử dụng tìm kiếm nâng cao. Hệ thống phân loại thông báo thành ba tab chính: Thông báo hành chính của CQT, Biến động nghĩa vụ thuế, và Thông báo khác. Thông báo về hoàn thuế có thể nằm trong mục "Thông báo hành chính của CQT" hoặc "Biến động nghĩa vụ thuế".

4. Sau khi tìm thấy thông báo liên quan, bạn có thể xem chi tiết nội dung, tờ khai và các tệp đính kèm (nếu có).

Tuy nhiên, nếu bạn đã kiểm tra thông báo và vẫn chưa thấy tiền hoàn thuế về tài khoản, hoặc muốn biết chính xác thời điểm chi trả, việc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý vẫn là cách tốt nhất để nhận được thông tin chi tiết và hỗ trợ cụ thể về tình trạng chi trả khoản hoàn thuế của bạn.

Kết luận: Nếu thực hiện theo các thao tác được Trợ lý eTax gợi ý mà vẫn không kiểm tra được lịch sử hoàn thuế TNCN, cách duy nhất là người lao động phải trực tiếp tới cơ quan thuế để được hỗ trợ.