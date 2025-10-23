Được HLV châu Âu tiến cử, trung vệ Việt kiều cao 1m88 làm thủ tục nhập tịch Việt Nam

Các nguồn tin cho biết, CLB Thể Công Viettel đang bắt đầu thực hiện kế hoạch nhập tịch cho trung vệ Kyle Colonna. Có mẹ là người gốc Việt, cầu thủ cao 1m88 khi hoàn tất quá trình nhập tịch sẽ ngay lập tức đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thay vì phải chờ 5 năm như trường hợp Nguyễn Xuân Son.

Người tiến cử Kyle Colonna chính là HLV Popov của Thể Công. Nhà cầm quân dày dặn kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam chia sẻ: "Kyle Colonna đã làm tốt và nếu có quốc tịch, cậu ấy xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam".

Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến phong độ ấn tượng đến từ Kyle Colonna. Theo thống kê từ trang Sofascore, trung vệ cao 1m88 là 1 trong 5 hậu vệ có điểm số trung bình cao nhất sau 7 vòng đấu V.League – 7,22 điểm.

Kyle Colonna đang đạt phong độ cao trong mùa giải 2025/26

Màn trình diễn của Kyle Colonna góp phần quan trọng giúp CLB Thể Công Viettel tạm thời đứng thứ hai trên BXH V.League đồng thời sở hữu hàng thủ tốt nhất giải, mới nhận 4 bàn thua.

So với mùa giải 2024/25, Kyle Colonna có sự tiến bộ vượt bậc. Trong màu áo Hà Nội FC, trung vệ sinh năm 1999 ra sân 17 trận, đạt điểm số trung bình 6,73 và tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi là 44%. Tới mùa giải năm nay, Kyle Colonna đạt điểm trung bình 7,22 và tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công tăng lên 54%.

Giới chuyên môn nhận định, nếu tiếp tục duy trì được đà tiến bộ, Kyle Colonna có thể trở thành sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Kyle Colonna sinh năm 1999 tại Mỹ. Anh trưởng thành từ hệ thống trẻ đội De Anza Force rồi thi đấu cho đại học San Diego State Aztecs (2018-2022) với 52 lần ra sân và 3 bàn thắng.

Sau khi tốt nghiệp, Colonna ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với New Mexico United tại giải USL Championship (hạng 2 Mỹ) vào năm 2023. Tháng 8/2024, anh chuyển tới Việt Nam thi đấu cho Hà Nội FC. Sau một mùa giải, Colonna chuyển sang khoác áo CLB Thể Công Viettel. Trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt hiện định giá Kyle Colonna 175.000 euro (khoảng 5,2 tỷ đồng).