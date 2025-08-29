Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ

Đông vui, nô nức và cũng thu hút nhiều lượt quan tâm nhất lúc này chính là sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Trên mạng xã hội nô nức clip viral được quay từ các buổi Tổng hợp luyện, sơ duyệt gần đây thu về hàng triệu view, cư dân mạng đồng loạt "thả tim".

Trong đó, có hình ảnh những chiến sĩ thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh cứ xuất hiện là hot. Hình ảnh những chàng kỵ binh cưới trên lưng ngựa, diễu binh từ đợt A50 đến bây giờ, ở nhiệm vụ A80 đều đón nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt của số đông.

Chia sẻ trên VTV24, Trung úy Đỗ Quốc Khánh thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh - người hiện đang giữ nhiệm vụ cầm cờ cho khối thực hiện nhiệm vụ A80 cho biết anh đón nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến.

Trung úy Đỗ Quốc Khánh chia sẻ về kỷ niệm ở A50. Nguồn: vtv24news

Khi nhắc đến nhiệm vụ A50, Quốc Khánh vẫn nhớ nhiều kỷ niệm khó quên: "Mọi người thường hay tặng quà và tặng đồ lưu niệm. Trong đó có nhiều những viên kẹo, lời chúc của mọi người dành cho các chiến sĩ. Có một bạn ở miền Nam tặng cho em một chiếc khăn rằn. Các bạn nữ thì thường hay trêu là 'Chồng ơi'. Nhưng mình không 'Ơi'... Bởi vì lúc đó mình đang tập trung vào công việc".

Khi được phóng viên Phương Trinh (VTV24) hỏi thêm là "Nếu được nghỉ giải lao thì có 'ơi' không?", đồng chí Khánh vẫn có câu trả lời là "không", bởi vì: "Có quá nhiều bạn gọi...".

Song, Đỗ Quốc Khánh cũng ngượng ngùng, thành thật cho hay nếu được quay lại hay trong dịp A80, nếu được gọi là "chồng ơi" nữa thì có khả năng sẽ hồi đáp lại.

Trung úy Đỗ Quốc Khánh cho biết không phản hồi lại tiếng gọi "chồng ơi" vì có quá nhiều bạn gọi và đang tập trung làm nhiệm vụ. Nguồn: vtv24news

Tại đây, Đỗ Quốc Khánh cũng phản hồi về những bình luận, bài đăng miêu tả biểu cảm của anh... "bị cọc", nhưng vẫn thu hút bởi đẹp trai, thần thái.

"Không phải mình cọc đâu mà do mình tập trung vào công việc. Tập trung vào điều khiển ngựa và xử lý tình huống", Trung úy Đỗ Quốc Khánh chia sẻ. Anh cho biết vì vừa phải điều khiển ngựa, vừa phải cầm Cờ nên luôn tập trung cao độ, quan sát, điều chỉnh và xử lý các tình huống một cách nhanh nhất, an toàn nhất để cùng các đồng đội có phần diễu binh đều - đẹp.

Ảnh: Như Hoàn.

Trung úy Đỗ Quốc Khánh nổi tiếng từ khi tham gia nhiệm vụ A50 ở TP.HCM. Nguồn: MXH.

Trung úy Đỗ Quốc Khánh nổi tiếng từ khi tham gia nhiệm vụ A50 ở TP.HCM. Các clip quay cảnh anh chàng khi đang thực hiện nhiệm vụ, thậm chí là cảnh lúc xuống ngựa cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Tất cả đều là những bình luận bày tỏ sự yêu mến, ấn tượng với Quốc Khánh vì sự chuyên nghiệp, thần thái bao ngầu của anh khi làm nhiệm vụ. Gương mặt lạnh lùng, ít cười, nói... hay còn gọi là mặt cọc cũng được nhiều người dùng để miêu tả về đồng chí Khánh lúc làm việc.

Lúc nghỉ giải lao hay thỉnh thoảng trên các clip giao lưu, tương tác cùng người dân, anh chàng gây chú ý vì gần gũi, dễ thương và nụ cười duyên.

Được biết, Trung úy Đỗ Quốc Khánh - cán bộ Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. Anh tham gia cả nhiệm vụ A50 và nhiệm vụ A50, đều thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.



Anh kín tiếng trên mạng xã hội.