Chiều 5/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Đăng (41 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Đinh Văn Đăng nhiều lần vượt biên sang Campuchia để làm thuê cho các công ty nước ngoài chuyên đánh bạc và lừa đảo trực tuyến , dù đã bị xử lý hành chính và giải cứu nhiều lần.

Cụ thể, tháng 5/2023, Đăng lên mạng xã hội tìm việc thì được một người không rõ lai lịch hướng dẫn sang Campuchia làm việc cho công ty của người Trung Quốc, với mức lương hứa hẹn 700 USD/tháng. Sau đó, Đăng đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh cũ) làm thủ tục xuất cảnh và được nhận vào làm việc.

Đối tượng Đinh Văn Đăng. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Do mất hộ chiếu, tháng 8/2023, Đăng quay về Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập cảnh, người này bị Đồn biên phòng cửa khẩu xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng vì không xuất trình hộ chiếu khi được yêu cầu.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Đăng lại làm hộ chiếu mới và tiếp tục sang Campuchia, làm thuê cho một công ty đánh bạc trực tuyến ở tỉnh Svay Riêng. Làm việc trong môi trường áp lực cao, bị đe dọa bán sang công ty khác, Đăng đã cầu cứu cơ quan chức năng và được giải cứu, đưa về nước ngày 11/3/2024.

Không rút kinh nghiệm, ngày 25/3, Đăng tiếp tục tìm việc qua mạng xã hội Telegram rồi xuất cảnh trái phép sang khu RoBot (tỉnh Svay Riêng). Tại đây, người này bị hạn chế đi lại, bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Sau một thời gian, Đăng trốn thoát và đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trình báo.

Ngày 24/5, Đại sứ quán Việt Nam bàn giao Đăng về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cơ quan biên phòng tiếp tục xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi xuất cảnh trái phép.

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, ngày 5/7, Đăng lại vượt biên sang khu Hai Con Voi (Bavet, tỉnh Svay Riêng) để làm việc cho một công ty của người nước ngoài, tiếp tục bị giao nhiệm vụ lừa đảo qua mạng . Khi bị đe dọa bán sang công ty khác, Đăng lại cầu cứu cơ quan chức năng.

Ngày 9/9, Đăng được giải cứu lần thứ ba, bàn giao cho phía Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Lúc này, đối tượng bị Đồn biên phòng cửa khẩu lập biên bản “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”.

Qua xem xét hành vi vi phạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài khởi tố vụ án, sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.