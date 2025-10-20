Đài phun nước nghệ thuật cùng logo biểu tượng mới được lắp đặt, trở thành điểm nhấn kiến trúc ấn tượng, góp phần tôn thêm vẻ hiện đại và sinh động cho Công viên Cầu Giấy.
Được đầu tư cải tạo 66 tỷ đồng, công viên ở Hà Nội khang trang, khác lạ
Minh Đức |
Sau 8 tháng thi công, Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) khoác diện mạo mới khang trang, hiện đại, thu hút người dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
