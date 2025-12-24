Việc bắt giữ Được "Đất Bắc" cùng đồng phạm không chỉ là xử lý một vụ việc cụ thể, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng đòi nợ bằng bạo lực vẫn âm thầm tồn tại, gây bất an cho xã hội và để lại nhiều hệ lụy cho người dân.

Khi bạo lực núp bóng "dịch vụ"

Một cuộc gọi lúc nửa đêm. Những tin nhắn dồn dập với lời lẽ đe dọa. Không ít người vay tiền đã phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Hồ Thành Được tại Công an TPHCM

Từ một quan hệ vay mượn dân sự, nhiều vụ việc nhanh chóng bị đẩy sang hướng bạo lực khi các đối tượng đòi nợ thuê xuất hiện, sử dụng những thủ đoạn gây sức ép tinh thần để buộc con nợ phải trả tiền bằng mọi giá. Không ít người vì sợ hãi đã phải bán tài sản, bỏ nhà đi nơi khác, thậm chí rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài.

Đàn em của Được Đất Bắc

Dù pháp luật đã cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng trên thực tế, hoạt động này vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức biến tướng. Một trong những nguyên nhân là nhu cầu đòi nợ nhanh, gọn, ít tốn thời gian của một bộ phận người cho vay.

Trong khi đó, các tranh chấp dân sự về vay mượn, hợp đồng thường phải qua nhiều thủ tục tố tụng, kéo dài thời gian giải quyết. Chính khoảng trống về tâm lý và sự thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến không ít người tìm đến các "dịch vụ" đòi nợ bất hợp pháp, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Xe dùng đi đòi nợ

Song song đó, tín dụng đen vẫn len lỏi trong đời sống, núp bóng các hình thức cho vay nhanh, vay không cần thế chấp, khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần và trở thành mục tiêu của các nhóm đòi nợ thuê.

Pháp luật đã cấm, vì sao vẫn vi phạm?

Điểm chung của các vụ đòi nợ thuê là việc sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực để đạt mục đích. Không chỉ dừng lại ở con nợ, nhiều đối tượng còn gây áp lực lên người thân, hàng xóm, nơi làm việc, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bị cô lập và khủng hoảng tinh thần.

Hệ lụy không chỉ là thiệt hại về tài sản hay tinh thần của cá nhân, mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý bất an trong cộng đồng. Những hành vi này, dù được ngụy trang dưới danh nghĩa "đòi nợ", thực chất đã vượt xa ranh giới của quan hệ dân sự, trở thành hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Pháp luật Việt Nam đã cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Mọi hành vi đe dọa, cưỡng ép, khủng bố tinh thần để đòi tiền đều có thể bị xử lý hình sự. Người thuê các nhóm đòi nợ trái phép cũng có thể bị xem xét trách nhiệm liên quan. Tranh chấp vay mượn phải được giải quyết bằng con đường pháp lý chính thống.

Thực tế cho thấy, sau khi dịch vụ đòi nợ bị cấm, nhiều đối tượng đã "đổi vỏ", không còn treo biển hoạt động công khai mà núp bóng các mối quan hệ cá nhân, tự xưng là "giúp đỡ", "hỗ trợ thu hồi nợ".