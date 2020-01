Được dân tình "đẩy thuyền" với Đức Huy, Huyền My chính thức lên tiếng

Là một fan cuồng nhiệt của bóng đá nên Huyền My có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý hơn cả, Huyền My và "hoàng tử" Đức Huy là đôi bạn vô cùng thân thiết.



Cả hai thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và rất chăm tương tác trêu đùa, "cà khịa" nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, mặc công việc bận rộn, Huyền My cũng thường xuyên ra sân cỏ để cổ vũ bạn thân trong những trận đấu quan trọng.

Chính những biểu thiện thân thiết của cả 2 đã lọt vào "tầm ngắm" của cộng đồng mạng, nhiều người nhiệt tình đẩy thuyền Huyền My và Đức Huy vì quá đẹp đôi. Chưa kể, người hâm mộ còn hy vọng đây sẽ là chuyện tình mỹ nhân Vbiz và cầu thủ đẹp và viên mãn như Công Vinh - Thuỷ Tiên.

Tuy nhiên, cho đến mới đây, Huyền My đã lên tiếng tiết lộ lý do cả hai không thể đến với nhau. Người đẹp chia sẻ: "Không được đâu, thế thì chí choé suốt ngày mất. Nhưng được cái Huy rất chiều và nghe chị kể lể. Nói chung chị rất quý Huy", chia sẻ của Huyền My khiến nhiều người thích thú vì quá đáng yêu.

