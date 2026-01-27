Được CAS hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có được ra sân đấu tuyển Việt Nam không?

Đêm 26/1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khiến dư luận xôn xao khi thông báo 7 cầu thủ nhập tịch vừa được Tòa án trọng tài thể thao (CAS) hoãn án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA cho đến khi vụ việc có kết luận cuối cùng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, FIFA đã ra án phạt với Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel, do xác định nhóm cầu thủ này dùng giấy tờ không đúng quy định được được nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia.

FAM sau đó kháng cáo lên FIFA nhưng bất thành, rồi lại tiếp tục đưa vụ việc lên CAS. Giờ đây, quyết định của CAS đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ trên có thể trở lại thi đấu cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.

Điều này được CAS thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ. Trong thời gian điều tra vụ việc, họ có thể quay trở lại thi đấu cho CLB chủ quản. Đến khi mọi việc được kết luận rõ ràng, án phạt được đưa ra, thì 7 cầu thủ này mới phải chấp hành.

Trước thông tin trên, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc liệu 7 cầu thủ nhập tịch nói trên có thể ra sân ở trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 hay không?

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị treo giò từ cuối tháng 9/2025.

Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từng nhiều lần nhấn mạnh vụ việc của tuyển Malaysia phải được giải quyết trước hạn chót là ngày 31/3/2026. Nguyên nhân là bởi khi ấy cũng là ngày diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup, và sau đó AFC cần chốt lại danh sách các đội dự giải để tiến hành phân loại hạt giống và bốc thăm.

Phía CAS hiện chưa thể thông báo thời điểm nào sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, bởi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Tuy nhiên hạn định mà AFC đặt ra sẽ là cơ sở quan trọng với các bên.

Vì vậy, tới thời điểm trận Việt Nam – Malaysia diễn ra trên sân Thiên Trường, gần như chắc chắn vụ việc sẽ ngã ngũ. Nếu bị xác địch phạm luật, 7 cầu thủ Malaysia sẽ không được ra sân. Còn ngược lại, họ đủ điều kiện để thi đấu.

Trước đó, FIFA đã xử thua tuyển Malaysia 0-3 ở các trận giao hữu có sử dụng những cầu thủ nhập tịch nêu trên. Tuy nhiên do vòng loại Asian Cup 2027 do AFC tổ chức nên FIFA không có thẩm quyền xử thua, mà sẽ do AFC quyết định.

Hiện tại, tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm (toàn thắng 5 trận), còn tuyển Việt Nam xếp sau với 12 điểm (thắng 4, thua 1). Nhưng nếu bị xử thua 2 trận gặp Nepal và Việt Nam trước đó, đội bóng này sẽ bị loại bất kể kết quả lượt cuối. Khi ấy, tuyển Malaysia chỉ còn 9 điểm, kém tuyển Việt Nam còn tuyển Việt Nam được xử thắng nên tăng từ 12 lên 15 điểm.