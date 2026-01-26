Cử chỉ đẹp của HLV Kim Sang-sik và bài học “đắc nhân tâm” nơi thầy Park vực dậy bóng đá Việt Nam

“Người hâm mộ Việt Nam đều bị cuốn hút bởi “phép màu” của HLV Kim Sang-sik. Không những thế, khi thấy học trò bị chấn thương, ông trực tiếp đẩy xe lăn khiến mọi người ai nấy cũng xúc động”, tờ News1 của Hàn Quốc bình luận.

Vào tối 24/1, U23 Việt Nam về nước với hình ảnh đầy cảm xúc khi HLV Kim Sang-sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang đẩy xe lăn đưa Hiểu Minh tại sân bay. Trung vệ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối nên không thể tự đi lại. Chấn thương này xảy đến ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, nơi Hiểu Minh phải rời sân sớm ngay từ phút 30.

“Trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt tới đội U23, HLV Kim Sang-sik cũng nhận được sự ủng hộ lớn, với việc tạo nên “phép màu” ở giải đấu vừa qua.

Và tới khi về nước, ông lại một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với CĐV Việt Nam. Đích thân ông Kim đẩy xe lăn cho trung vệ Hiểu Minh tại sảnh sân bay. Và điều này đã nhận được nhiều sự khen ngợi”.

HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh tại sân bay Nội Bài.

Không chỉ báo chí Hàn Quốc, tờ Think Curve của Thái Lan cũng bình luận: "HLV Kim Sang-sik đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần và phẩm chất đạo đức đối với các cầu thủ Việt Nam và chính huấn luyện viên cũng đang giữ vững điều này.

Đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Những gì mà HLV Kim Sang-sik đang làm đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Trên thực tế, ngay từ ngày đầu đến Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã tuyên bố: “"Thực ra, tôi đã được lắng nghe, tìm hiểu và biết tình cảm của HLV Park Hang-seo với cầu thủ Việt Nam. Tôi kính trọng ông Park và sẽ có những học hỏi. Từ đó, tôi muốn đưa ra phương pháp phù hợp cho riêng mình. Với tư cách từng là cầu thủ và hiện là HLV, tôi tin rằng mình có thể nhanh chóng thích nghi với các học trò ở đội tuyển Việt Nam.

Tôi biết các cầu thủ gọi HLV Park Hang-seo là papa (cha). Tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh mình là một người anh trai của các cầu thủ Việt Nam".

Và những gì ông Kim làm sau đó đã cho thấy định hướng này hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ làm tốt về chuyên môn, HLV người Hàn Quốc còn luôn cho thấy mình nỗ lực hòa nhập với văn hóa Việt Nam. Từ việc học hát Quốc ca Việt Nam, đọc đúng tên các cầu thủ, cho đến những hành động nhỏ để tạo sự kết nối gần gũi. Và những điều này đều đã mang lại thành quả.

Giống như người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik cũng đến Việt Nam khi niềm tin của người hâm mộ đang chạm đáy và rồi đều có được thành công.

Ông Park nhận nhiệm vụ khi bóng đá Việt Nam vừa trải qua một kỳ SEA Games 2017 thất vọng với việc bị loại ngay sau vòng bảng. Nhưng rồi bằng tài thao lược và nghệ thuật “đắc nhân tâm” của mình, chiến lược gia này đã lấy lại được niềm tin của người hâm mộ với bóng đá nước nhà.

Còn với HLV Kim Sang-sik, ông tới nhận nhiệm vụ sau khi HLV Troussier phải rời đi vì thành tích yếu kém. Nhưng rồi bằng tất cả nỗ lực của mình, thầy Kim đã đưa ĐTQG và U23 Việt Nam vượt qua được khó khăn, để rồi lại một lần nữa, niềm vui lại trở lại với những người yêu mến bóng đá Việt Nam.