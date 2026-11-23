Tôi cho rằng nếu cô ấy thực sự thương chồng, thương gia đình thì đã không vì chuyện này mà phản ứng thái quá như vậy.

Tôi thật sự không hiểu vợ mình đang nghĩ gì khi chỉ vì một mảnh đất bố mẹ cho riêng mà cô ấy lại làm ầm ĩ đến mức xách va li về nhà mẹ đẻ, thậm chí còn tuyên bố muốn ly hôn. Tôi vốn nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng thái độ của vợ khiến tôi càng tin rằng cô ấy đang tính toán thiệt hơn với chồng.

Chuyện là bố mẹ tôi có một mảnh đất ở quê, sau khi bàn bạc với các anh chị em, ông bà quyết định chia cho tôi một phần. Vì đây là tài sản bố mẹ tặng riêng cho con trai nên khi làm thủ tục, tôi đứng tên một mình và vợ phải ký vào giấy từ chối tài sản. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi đó là tài sản của gia đình mình, sau này dù thế nào tôi cũng có trách nhiệm với vợ con.

Thế nhưng khi tôi mang giấy tờ về nói với vợ, cô ấy lại tỏ ra không vui. Cô ấy hỏi tại sao đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân mà tôi lại đứng tên riêng? Tôi giải thích rằng bố mẹ đã xác định cho riêng tôi, hơn nữa đây là chuyện tài sản bên nội, không liên quan đến tiền bạc chung của hai vợ chồng. Tôi còn nói rõ sau này nếu xây nhà hay bán mảnh đất ấy thì vợ chồng vẫn cùng bàn bạc.

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Còn giờ muốn làm được thủ tục thì tôi phải ký vào giấy từ chối tài sản. Tôi nghĩ đây chỉ là thủ tục để mọi chuyện rõ ràng, chứ chẳng phải mình có ý giấu giếm hay đề phòng vợ. Vậy mà cô ấy lập tức nổi giận, cho rằng tôi coi cô ấy như người ngoài, sống với nhau bao năm mà đến một mảnh đất cũng phải phân định rạch ròi.

Tôi càng bất ngờ hơn khi hôm sau cô ấy thu dọn quần áo, kéo va li về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ấy còn tuyên bố nếu tôi đã tính toán như vậy thì tốt nhất ly hôn cho xong. Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ cứ bỏ về nhà ngoại, dọa ly hôn thì tôi sẽ phải xuống nước, đồng ý cho cô ấy cùng đứng tên sổ đỏ?

Tôi không gọi điện níu kéo, cũng không sang nhà ngoại tìm vợ. Tôi cho rằng nếu cô ấy thực sự thương chồng, thương gia đình thì đã không vì chuyện tài sản mà phản ứng như vậy. Bố mẹ tôi cho tôi mảnh đất, tôi có quyền giữ nó theo ý mình. Còn vợ tôi, thay vì cùng nhau xây dựng cuộc sống, lại chỉ chăm chăm vào chuyện có tên trên sổ đỏ. Bố mẹ tôi biết chuyện thì tá hỏa, không ngờ vì mảnh đất mà gia đình tôi lại lục đục, có nguy cơ rạn nứt như vậy.

Dù vậy, tôi vẫn chưa biết liệu mình có đang quá cứng nhắc hay không? Bởi nếu ngay từ đầu tôi không đặt vấn đề ký giấy từ chối tài sản, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi xa đến mức này.