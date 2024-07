Được 9,75 Văn và 8,6 Toán, sĩ tử liền khoe với mẹ nhưng chỉ nhận về những câu nói lạnh tanh: Đã bao giờ mẹ công nhận con chưa?

"Đã bao giờ mẹ công nhận con chưa?" - có lẽ là câu nói khiến nhiều người xót xa nhất thời điểm hiện tại. Được biết, đây là lời tâm sự của một sĩ tử 2k6 về việc "khoe" điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 với mẹ nhưng sau tất cả, thứ mà bạn này nhận được chỉ là những nói thờ ơ, lạnh lùng từ mẹ.

"Mình đạt được kết quả Văn cao hơn kì vọng, báo với mẹ nhưng lại nhận được những lời như vậy. Dường như mẹ chẳng bao giờ chúc mừng hay động viên mình khi mình đạt được kết quả tốt. Điều đó thực sự khiến mình rất tủi thân. Mình ước gì mẹ cũng khen ngợi và chúc mừng như bạn bè và ông bà mình", sĩ tử này nghẹn ngào chia sẻ.

Đi kèm với bài đăng là một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của bạn học sinh này với mẹ. Lúc đầu bạn có nhắn 9,75 literature (ý chỉ được 9,75 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024) và điều này khiến bạn "unbelievable" (không thể tin được). Đáp lại, người mẹ chỉ nói một câu rất ngắn "math???", ý hỏi bao nhiêu điểm môn Toán và bạn trả lời: "8,6 mom" (8,6 mẹ ạ).

Cứ tưởng với kết quả này, mẹ của bạn học sinh này sẽ dành những lời khen và động viên cho con, ai dè người mẹ ngay lập tức nói: "Năm trước môn Anh cao hơn con còn không được... Con xem Sư phạm lấy bao nhiêu?". Với câu nói này, nhiều cộng đồng mạng phỏng đoán bạn học sinh kia là thí sinh tự do, năm ngoái thi nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng, nên năm nay quyết định thi lại.

Gạt tất cả những giả thuyết sang một bên, điều đáng nói này mẹ chẳng hề an ủi hay động viên khích lệ bạn một câu nào cả. Chính điều đó khiến sĩ tử này phải thốt lên: "Mẹ chẳng chúc mừng hay an ủi con được câu nào thì thôi" , nhưng đây chỉ là những điều bạn nghĩ trong lòng chứ bạn chưa đủ can đảm để gửi tin nhắn bày tỏ nỗi lòng này cho mẹ

Cộng đồng mạng an ủi

Nhiều netizen tỏ rõ sự không đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của mẹ trước kết quả của con đạt được. Song song với đó, nhiều người cũng quan điểm cha mẹ luôn yêu thương con theo nhiều cách khác nhau, có thể những tin nhắn của mẹ có phần lạnh nhạt, nhưng sâu bên trong, mẹ rất vui mừng.

Nickname M.P bày tỏ: "Chị cũng chỉ vì thiếu sự động viên mà bỏ rơi rất nhiều thứ đang làm tốt. Mong em luôn cố gắng đừng vì điều này mà nản lòng. Dù có đúng như mình mong muốn hay k thì mẹ vẫn là ng yêu thương mình. Cố lên nhé!".

"Thật sự với điểm số này, phụ huynh cũng nên nhắn 1 câu chúc mừng hay an ủi con, và có vẻ đây chỉ là giọt nước tràn ly. Sự kì vọng của cha mẹ quá mức sẽ trở thành áp lực và 'bóng ma tâm lý' đối với con cái mà thôi. Gia đình là nơi truyền ấm áp, yêu thương, động lực đến con cái", người dùng H.M chia sẻ.

"Hồi xưa mình thi đại học được có 20 điểm vẫn đỗ nhiều trường, mặc dù điểm thấp. Cả nhà mình không quan trọng điểm cao hay thấp, miễn đỗ đại học là bố mẹ mình đã đặt 4 mâm mời bạn thân của mình, họ hàng rồi hàng xóm đến ăn mừng. Như thế giúp tinh thần của mình lên rất nhiều", bạn H.L kể lại.

Bạn H.P.L động viên: "Thật ra là mẹ bạn cũng rất lo cho bạn thôi, mong bạn đủ điểm vào được ngành học mong muốn để có một tương lai tốt hơn. Nhưng cũng có chút thiếu tinh tế khi không dành lời động viên cho những cố gắng của bạn, hãy ngồi nói chuyện để mẹ con hiểu nhau hơn".

"Mình nghĩ bố mẹ sẽ yêu thương con bằng nhiều cách khác nhau, đầu tư cho bạn đi học cũng là một cách yêu thương rồi. Mình tốt nghiệp Thạc sĩ xong mẹ cũng chưa từng khen mình một câu nào. Mình nghĩ, đây là điều mình nên làm để không phụ sự vất vả của mẹ", người dùng C.N nêu quan điểm.

Cha mẹ nên phản ứng thế nào khi con báo điểm thi tốt nghiệp THPT?

Trong cuộc sống, việc học hành của con cái luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Có thể nói, kết quả của 12 đèn sách đôi khi chỉ gói gọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Và khi phụ huynh nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT từ con, cha mẹ cần hiểu rằng đó không chỉ là điểm số mà còn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đầy gian nan và sự khởi đầu của hành trình mới.

Trong hoàn cảnh này, cha mẹ nên phản ứng một cách tích cực và mang tính xây dựng. Đầu tiên và quan trọng nhất, khi con thông báo điểm, cha mẹ hãy lắng nghe một cách trân thành và tích cực. Điều đó được thể hiện thông qua lời nói, cử chỉ và ánh mắt. Điều này không chỉ giúp con cái cảm nhận được tình yêu thương, mà còn khích lệ tinh thần và lòng tự trọng của chúng.

Tiếp theo, cha mẹ nên chúc mừng và tổ chức những hoạt động như một bữa cơm gia đình, một buổi tiệc nhỏ hoặc một chuyến đi chơi để lưu giữ kỷ niệm. Chúng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của con, mà còn là cách để gia đình gắn kết, chia sẻ niềm vui và hướng về tương lai.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để khuyến khích và hỗ trợ con cái suy nghĩ về những bước đi tiếp theo trong tương lai. Cha mẹ cần thảo luận và lắng nghe con cái về dự định của chúng, dù là việc lựa chọn ngành nghề, trường học hay các kế hoạch khác. Việc này không những giúp con cái cảm thấy được quan tâm, mà còn giúp chúng tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Cuối cùng, việc cha mẹ giữ thái độ lạc quan và cởi mở sẽ giúp mối quan hệ gia đình thêm phần gắn kết. Sự ủng hộ không điều kiện từ cha mẹ chính là nguồn động viên tinh thần vô giá, tạo đà cho con phát triển trong tương lai.

Tổng hợp