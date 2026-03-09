Dựng xe ven đường bị thu 20 nghìn, cô gái phản ứng thì bị bà bán nước hành hung

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc xảy ra trên đoạn đường thuộc xã Phù Đổng (Hà Nội) vào chiều 6/3 vừa qua hiện vẫn đang nhận được sự chú ý theo dõi của dư luận.

Theo nội dung đoạn clip, một cô gái đang bị một phụ nữ khác có hành vi túm tóc, tát vào mặt. Bên cạnh có những phụ nữ khác, người thì can ngăn, người thì túm giữ. Vụ việc khiến người đi đường xôn xao, dừng lại theo dõi.





Trao đổi trên Tiền Phong , anh Đ.H.N. (trú tại Chùa Dận, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là vợ anh, chị Ng.T.A. (SN 1999). Theo lời anh N. chia sẻ thì vào khoảng 14h ngày 6/3, vợ anh đến quán ăn gần trường mầm non Ninh Hiệp và để xe máy ở ven đường rồi vào quán ăn uống. Sau khi ăn, chị ra lấy xe thì có người phụ nữ bán nước ở bên cạnh tới thu tiền phí gửi xe là 20 nghìn đồng.

Chị A. có phản ứng vì khi đến để xe không ai đề cập tới việc trông giữ, nhưng khi lấy xe đi thì bị thu tiền. Khi vừa lên xe định rời đi thì chị bị người phụ nữ ở quán nước xông ra, kéo xuống hành hung. Một lúc sau, người dân can ngăn thì sự vụ mới dừng lại. Sau sự việc, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Ngày 8/3, UBND xã Phù Đổng cho biết, Công an xã đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung liên quan đến việc thu phí giữ xe.