Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ

Chúc Trí |

Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc để đi vệ sinh, một tài xế đã bị xe khách từ phía sau đang lưu thông cùng chiều tông trúng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều khoảng 13h ngày 30/4, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hướng từ TPHCM về miền Tây) đoạn qua phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ- Ảnh 1.

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

Thời điểm trên, anh Liêu Kỳ Nhân (SN 1984, trú TPHCM) lái xe ô tô mang BKS 51K-642.25 chở theo vợ lưu thông trên cao tốc, anh Nhân cho xe dừng tại đoạn dừng khẩn cấp (làn khẩn cấp không liên tục) để xuống đi vệ sinh.

Khi anh Nhân vừa xuống xe, bất ngờ bị xe khách BKS 50E-618.63, do tài xế Lê Thanh Xuân (SN 1989) điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau tông trúng. Cú đâm mạnh khiến anh Nhân tử vong tại chỗ.

Khi xe khách trên dừng lại trên làn cao tốc, một xe khách khác BKS 50H-250.14, do tài xế Châu Văn Song (SN 1984) điều khiển từ phía lao tới không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe khách 50E-618.63 đang dừng phía trước.

Tại hiện trường, ngoài nạn nhân tử vong, hai xe khách bị hư hỏng nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

