Dừng xây dựng dự án đường sắt 412.000 tỷ đồng, gần 1.000 lao động bị ảnh hưởng, nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn lần 2

Dự án đường hầm Hudson tại Mỹ trị giá 16 tỷ USD, từng phải đình chỉ thi công trong tháng 2/2026 do nguồn vốn liên bang bị đóng băng.

Ngày 6/2/2026, dự án đường hầm Hudson (Hudson Tunnel Project), kết nối hai bang New York và New Jersey của Mỹ, buộc phải tạm dừng thi công sau nhiều tháng không nhận được các khoản giải ngân từ chính phủ liên bang.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD (tương đương khoảng 412.000 tỷ VNĐ). Trong đó, khoảng 12 tỷ USD, được tài trợ bằng các khoản viện trợ liên bang. Phần còn lại, khoảng 4 tỷ USD, đến từ các khoản vay sẽ được chính quyền hai bang New York, New Jersey và Cơ quan Cảng New York và New Jersey hoàn trả.

Theo Ủy ban Phát triển Gateway (GDC), đơn vị phụ trách dự án, các khoản giải ngân từ chính phủ liên bang đã bị đình chỉ kể từ ngày 1/10/2025. Trong bốn tháng tiếp theo, GDC phải sử dụng nguồn vốn sẵn có và các khoản tín dụng để duy trì hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2026, những nguồn tài chính này gần như cạn kiệt. GDC thông báo các nhà thầu phải chuẩn bị dừng công việc tại những công trường đang hoạt động ở New York, New Jersey và khu vực sông Hudson.

Việc đình chỉ thi công chính thức diễn ra ngày 6/2, khiến gần 1.000 lao động bị ảnh hưởng. Bốn gói thầu xây dựng lớn còn lại cũng chịu tác động, trong đó hai gói dự kiến triển khai trong năm 2026 không thể được trao hợp đồng khi nguồn vốn chưa được khôi phục.

Đường hầm Hudson là hạng mục trọng tâm của chương trình Gateway, nhằm nâng cấp và mở rộng năng lực vận tải đường sắt tại hành lang Đông Bắc nước Mỹ.

Dự án bao gồm xây dựng một đường hầm đường sắt mới dưới sông Hudson, kết nối New Jersey với New York, đồng thời cải tạo đường hầm North River hiện hữu, vốn đã đi vào hoạt động từ năm 1910.

Đường hầm cũ đã phục vụ vận tải đường sắt hơn một thế kỷ và thường xuyên gặp những vấn đề ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống. Việc xây dựng tuyến hầm mới được kỳ vọng tăng năng lực vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện cải tạo hạ tầng hiện hữu mà không làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động đường sắt giữa hai bang.

Theo GDC, trước khi xảy ra tình trạng đình chỉ, hơn 1 tỷ USD đã được đầu tư vào hoạt động xây dựng và triển khai dự án.

Cơ quan này cảnh báo nếu việc ngừng thi công kéo dài, khoảng 11.000 việc làm liên quan đến các gói xây dựng đang triển khai có thể gặp rủi ro. Xét trên toàn bộ quá trình xây dựng, dự án được kỳ vọng tạo ra khoảng 95.000 việc làm và đóng góp 19,6 tỷ USD cho hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, tình trạng đình chỉ thi công không kéo dài như lo ngại ban đầu.

Ngày 18/2, GDC thông báo đã nhận được đầy đủ các khoản giải ngân liên bang quá hạn, sau khi có sự can thiệp của tòa án. Đến tuần bắt đầu ngày 23/2, hoạt động xây dựng được nối lại tại các công trường ở New York và New Jersey, với gần 1.000 vị trí việc làm bị ảnh hưởng dự kiến được khôi phục.

Ngày 10/3, GDC xác nhận toàn bộ công trường đã hoạt động trở lại và những công việc từng bị đình chỉ đều được tái triển khai. Tuy nhiên, đơn vị này cảnh báo dự án có thể phải dừng thi công lần nữa trong vòng hai đến ba tháng nếu các khoản giải ngân liên bang tiếp tục bị gián đoạn.

Trong khi đó, việc trao hợp đồng đối với hai hạng mục đường hầm dưới sông Hudson và kết nối đường sắt trên mặt đất tại New Jersey vẫn bị tạm hoãn vào thời điểm thông báo.

Diễn biến này cho thấy ngay cả những dự án hạ tầng quy mô hàng chục tỷ USD, đã được phê duyệt nguồn vốn và triển khai xây dựng, vẫn có thể bị gián đoạn khi hoạt động giải ngân gặp vướng mắc.

Theo đơn vị quản lý dự án Mace, công trình bao gồm khoảng 14,5 km đường ray mới giữa New York và New Jersey, trong đó có đường hầm đôi dài khoảng 3,9 km dưới sông Hudson. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung hai đường ray mới và cải tạo hai đường ray hiện hữu, nâng tổng số đường ray phục vụ tuyến kết nối này lên bốn.

Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang Mỹ (FRA) cho biết đường hầm North River hiện hữu từng bị hư hại do siêu bão Sandy năm 2012. Mặc dù vẫn bảo đảm điều kiện khai thác, công trình đã xuống cấp và thường xuyên cần bảo trì, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách trong khu vực.

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