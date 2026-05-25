Dừng việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước vào đấu giá mỏ đất ở Thanh Hóa

Tuấn Minh
|

Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất không đồng ý việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước ở thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh vào đấu giá mỏ đất.

Ngày 25-5, thông tin từ UBND xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TCI phản hồi thông tin đề nghị đưa mỏ đất san lấp tại các xã Mậu Lâm, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Khu đất rừng sản xuất đầu nguồn nước ở thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh - nơi dự kiến được khảo sát đưa vào quy hoạch mỏ đất để đấu giá khiến người dân lo lắng

Trong văn bản, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của Sở NN-MT về việc không xem xét đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại các xã Mậu Lâm, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TCI.

Lý do, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, một phần diện tích khu vực mỏ liên quan đến vành đai bảo vệ công trình bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng; không đảm bảo nguyên tắc hoạt động khoáng sản của Luật Địa chất và khoáng sản.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi nắm bắt được thông tin Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa cùng với xã Như Thanh đi khảo sát, xem xét đưa gần 13 ha đất rừng sản xuất phía đầu nguồn nước của thôn Vĩnh Lợi (khu vực dốc Eo Gắm, giáp ranh xã Mậu Lâm) vào khai thác, bà con nhân dân đã có ý kiến phản đối.

Ông Quách Văn Nguyễn, Trưởng thôn Vĩnh Lợi cho biết, lý do người dân không đồng ý bởi khu vực đất rừng sản xuất (xã Như Thanh có 12,1 ha; xã Mậu Lâm có khoảng 0,8 ha) nằm đầu nguồn sinh thủy, cung cấp nước tưới cho 28,1 ha đất trồng lúa 2 vụ, nước sinh hoạt cho nhân dân trong thôn.

"Nếu mỏ đất được đưa vào khai thác, không chỉ phá vỡ cảnh quan môi trường mà sẽ mất nguồn sinh thủy, ảnh hưởng lớn tới hạ tầng giao thông. Đáng lo, mỏ đất chỉ cách khu dân cư khoảng 400 m nơi có nhiều trường học, gần đường giao thông có hàng ngàn công nhân đi làm mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an sinh xã hội"- ông Nguyễn cho hay.

Ông Lục Đại Cương, đại tá quân đội nghỉ hưu, người có uy tín trong thôn, lo lắng nếu khu đất rừng sản xuất đầu nguồn được đưa vào quy hoạch mỏ đất sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu

Trước những lo lắng trên, ngày 10-5, đại diện Chi bộ thôn, ban thôn và những người có uy tín trong thôn Vĩnh Lợi đã trực tiếp làm việc với chính quyền xã Như Thanh. Tại buổi làm việc, đại diện nhân dân thôn Vĩnh Lợi đã nêu lên những ý kiến, tâm tư nguyện vọng không đồng ý đưa khu vực đồi Eo Gắm vào quy hoạch mỏ đất.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của nhân dân thôn Vĩnh Lợi, UBND xã Như Thanh đã có báo cáo gửi Sở NN-MT nêu rõ các ý kiến của cử tri và nhân dân thôn Vĩnh Lợi về việc không đồng thuận đưa khu vực mỏ đất diện tích 12,9 ha tại xã Như Thanh và Mậu Lâm vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp.

Đồng thời, đề nghị Sở NN-MT Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa khu vực mỏ nêu trên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định, bao gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có sự đồng thuận của nhân dân địa phương.

