Đúng trong tháng 4 này, “siêu đô thị” 14 triệu dân của Việt Nam sẽ chứng kiến “kỷ lục” 187.000 tỷ đồng

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đề xuất khởi động và công bố đối tác chiến lược vào ngày 30/4.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về việc triển khai các dự án trọng điểm. Theo đó, Sở dự kiến khởi công, động thổ 3 cảng biển lớn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Cụ thể, các dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) dự kiến khởi công trước ngày 30/4; dự án cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2) dự kiến động thổ ngày 17/4; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đề xuất khởi động và công bố đối tác chiến lược vào ngày 30/4.

Theo đó, dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có quy mô 351,2 ha (229,4 ha đất và 121,8 ha khu nước trước bến). Tổng chiều dài cầu bến hơn 6,8 km, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm. Cỡ tàu tiếp nhận 24.000 TEU (250.000 tấn). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 50.200 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn 1, tổng mức đầu tư dự án khoảng 14.867 tỷ đồng, xây dựng 2 cầu cảng dài 900m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, 9 bến sà lan dài 1.027m tiếp nhận cỡ tàu 5.000 DWT; công suất 2 triệu TEU/năm.

Dự án được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư vào cuối tháng 1/2026 cho liên danh Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (ITC), Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Dự án cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2), quy mô cảng theo giấy chứng nhận đầu tư gồm 1.150m cầu bến chính, tổng diện tích 93 ha. Hiện, giai đoạn 1 của dự án đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 800m cầu cảng chính và 190m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Theo Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link, giai đoạn 2 của dự án sẽ được xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, cầu cảng thượng lưu dài 359m tiếp nhận cỡ tàu 150.000 DWT, cầu cảng sà lan dài 390m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661 DWT. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8.361 tỷ đồng.

Dự án Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2) nằm hoàn toàn trong ranh đất của dự án đã được giao, cho thuê, do đó, Sở Xây dựng thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư về việc triển khai lễ động thổ dự án.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU mỗi năm, có thể tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT (trên 24.000 TEU).

Tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,46 km, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 128.873 tỷ đồng, tương đương 4,99 tỷ USD.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ ngày 4/3/2026 và hiện đang được Sở Tài chính thẩm định.