Đúng tối 26/9, nữ doanh nhân 37 tuổi chuẩn bị đám cưới với Akira Phan

Sau lễ hỏi hồi tháng 5, Phương Maika và ca sĩ Akira Phan sẽ tổ chức hôn lễ tối 26/9 tại TP HCM với khoảng 700 khách mời. Trước giờ G, nữ doanh nhân 37 tuổi thử hai thiết kế váy cưới được Chung Thanh Phong thực hiện riêng.

Tối 26/9, Phương Maika và ca sĩ Akira Phan chính thức tổ chức hôn lễ tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM. Trước ngày trọng đại, nữ doanh nhân 37 tuổi thử hai bộ đầm cưới được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của cô và nam ca sĩ.

Theo Chung Thanh Phong, ý tưởng cho các thiết kế được bắt đầu từ nhiều tuần trước hôn lễ. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, nhà thiết kế lựa chọn đưa những dấu mốc trong chuyện tình của cặp đôi vào trang phục, biến mỗi chi tiết thành một phần của câu chuyện ngày cưới.

Bộ đầm chính mang tông bạc, được dựng trên phom corset 3D và thiết kế trễ vai, ôm sát cơ thể. Bề mặt váy được đính thủ công pha lê cao cấp nhằm tạo hiệu ứng bắt sáng theo chuyển động. Phần tùng xòe có thể tháo rời, giúp cô dâu xuất hiện nổi bật khi bước vào lễ đường nhưng vẫn thuận tiện di chuyển về sau.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở chiếc khăn voan. Trên nền voan mỏng, các nghệ nhân đính Swarovski tạo thành hình những nốt nhạc, đồng thời thêu tên ca khúc "The Vow" - bản tình ca do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày cưới.

Từ một phụ kiện quen thuộc của cô dâu, chiếc voan vì thế trở thành chi tiết gắn với câu chuyện riêng của hai người. Những nốt nhạc trên nền voan cũng tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc - lĩnh vực gắn bó với Akira Phan - và dấu mốc anh bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đi cùng bộ váy là một bó hoa cưới bằng pha lê thay cho hoa tươi. Những khối pha lê trong suốt được tạo hình thành bó hoa, tượng trưng cho sự tinh khiết và rực rỡ trong ngày trọng đại. Đội ngũ của Chung Thanh Phong mất hơn một tháng để hoàn thiện, từ lên ý tưởng, tạo hình, chỉnh sửa đến ghép từng chi tiết thành sản phẩm cuối cùng.

Nếu bộ đầm chính được xem như lời tỏ tình mà chú rể gửi gắm đến cô dâu, thiết kế thứ hai lại được xây dựng như lời đáp của Phương Maika.

Bộ váy dành cho phần chào bàn và after party cũng mang sắc bạc nhưng có phom dáng hoàn toàn khác. Thiết kế sử dụng kỹ thuật draping, ôm sát cơ thể với nhiều nếp gấp và tạo khối, hướng đến sự gọn nhẹ để cô dâu có thể linh hoạt giao lưu cùng khách mời.

Trên thân váy, các viên pha lê được đính thủ công theo hình giọt nước, tượng trưng cho "những giọt nước mắt hạnh phúc". Những chi tiết này vừa tạo hiệu ứng ánh sáng, vừa nối tiếp câu chuyện cảm xúc của bộ váy cưới chính.

Hôn lễ của Phương Maika và Akira Phan có khoảng 700 khách mời. Trước đó, cặp đôi tổ chức lễ hỏi ngày 2/5 tại TP HCM. Akira Phan từng chia sẻ đây là cột mốc mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống và cho biết cả hai dự định có con chung sau khi kết hôn.

Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con và hiện kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cô quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái qua những buổi tiệc có bạn bè chung. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Nữ doanh nhân cho biết sự hiền lành và chân thành của Akira Phan là một trong những lý do khiến cô lựa chọn đồng hành cùng anh. Mối quan hệ cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Về phía Akira Phan, nam ca sĩ tên thật Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985 tại TP HCM. Anh gia nhập showbiz từ năm 2010 và được biết đến qua những ca khúc như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh và Mong kiếp sau vẫn là anh em.

Năm 2015, Akira Phan bị đứt dây chằng khi chơi bóng đá, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Sau đó, anh hạn chế các môn thể thao vận động mạnh. Đến năm 2019, nam ca sĩ trở lại với diện mạo thay đổi rõ rệt và xác nhận từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước khi đến với Phương Maika, Akira Phan từng trải qua những biến cố riêng trong chuyện tình cảm và có một con riêng đang sống tại Australia. Phương Maika cũng bước vào mối quan hệ mới sau khi đã có ba con.

Từ một mối quan hệ bắt đầu qua những buổi gặp gỡ bạn bè chung, cả hai đang chuẩn bị khép lại hành trình tìm hiểu bằng một hôn lễ quy mô khoản.