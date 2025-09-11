Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận thành phố Huế xôn xao trước thông tin trên trang Fanpage "Tin Việt - Cam" về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày ngay tại phường Phú Hội, TP Huế, bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay, kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe nhằm tạo lòng tin cho câu chuyện bịa đặt. Câu chuyện giả mạo nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nguy hiểm hơn, thông tin bịa đặt này còn được dựng lên với mục đích để người dân chuyển tiền "ủng hộ" qua tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp. Không ít người nhẹ dạ đã vội vàng gửi tiền với mong muốn giúp đỡ cháu bé, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo tinh vi.

Trước mức độ ảnh hưởng tiêu cực, Công an thành phố Huế xác định đây không chỉ là hành vi tung tin sai sự thật mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm lợi dụng lòng thương cảm của xã hội để trục lợi. Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện "bắt cóc" chỉ là bịa đặt, giật gân để kêu gọi tiền từ thiện. Thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại thành phố Huế; thậm chí địa điểm được nêu là "cổng Bến Nghé, phường Phú Hội" cũng không tồn tại, bởi phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 01/7/2025. Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến "gia đình nạn nhân" đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng đứng sau trang fanpage "Tin Việt - Cam" là Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại thông Hoàng Ann, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi. Đối tượng cũng khai đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật . Với kịch bản tinh vi đó, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền "ủng hộ" vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Hiện Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này thêm một hồi chuông cảnh tỉnh về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ các bài kêu gọi từ thiện chưa được kiểm chứng, không để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng. Đây là kiểu tội phạm đánh vào tâm lý thương cảm, lòng trắc ẩn của mọi người để chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Sự cảnh giác của cộng đồng chính là "lá chắn" hiệu quả, giúp cùng lực lượng chức năng ngăn chặn triệt để các chiêu trò lừa đảo tương tự trong tương lai.

Theo Công an Thành phố Huế



