Đứng thở thôi cũng xinh sang bần bật thì chỉ có 1 người: Mỹ nhân trong các mỹ nhân, visual cân cả vũ trụ

Mới đây, một blogger đã chia sẻ những hình ảnh ngoài đời của Trương Dư Hi. Chủ đề này thu hút nhiều sự chú ý và không ít người đã bị sốc visual. Bởi lẽ, không chỉ trong phim mà ở ngoài, mỹ nhân sinh năm 1991 cũng đẹp đến nao lòng.

Trương Dư Hi là kiểu mỹ nhân mà chẳng cần nhìn mặt cũng thấy khí chất đầy mình.

Trên mạng xã hội, netizen khen Trương Dư Hi sở hữu gương mặt hoàn hảo đến khó tin, trông y hệt như búp bê vậy. Chẳng những thế, chỉ cần cô đứng yên hoặc ngồi một chỗ thôi, khí chất sang chảnh như thể cũng tự động tỏa ra khiến ai ngắm nhìn cũng mê mẩn.

Những bức ảnh ngoài đời của Trương Dư Hi khiến khán giả mê mẩn vì quá đẹp.

Dù những bức ảnh này có chất lượng thấp nhưng chính đường nét sắc sảo của Trương Dư Hi vẫn khiến nhan sắc của cô chất lượng cao trong mắt netizen.

Netizen ca ngợi nhan sắc đời thường của Trương Dư Hi:

- Từ cái hồi đóng phim Nàng Công Chúa gì ấy, là chưa bao giờ thấy bà này không xinh, hị hị.

- Có 1 điều phải công nhận nữa là chụp hình với ngoài đời nhìn đẹp hơn là khi quay phim, haha. Lên phim làm như bị phong ấn đi 1 chút dù vẫn đẹp.

- Trương Dư Hi nhan sắc thì khỏi bàn đó giờ rồi, chưa bao giờ thấy cô xấu cả. Còn về diễn xuất thì cổ cũng đang cải thiện, ngày càng tốt hơn nè.

- Nét bả đẹp thật.

- Không đu Cbiz mấy nhưng có vô tình lướt trúng clip chị gái này đứng ở sân bay mặc cái áo khoác màu nâu thì phải, clip cam thường thôi mà trông rất xinh đẹp, lại có khí chất nổi bật nữa.

- Bả như từ truyện bước ra ý nhỉ.

- Mấy bộ truyện manhua showbiz đưa bả đóng phim chuyển thể là miễn bàn, đúng mỹ nhân luôn á.

Nói thêm về Trương Dư Hi, những ngày qua cô thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bộ phim ngôn tình Đôi Mắt Trìu Mến hợp tác cùng Tất Văn Quân. Nữ diễn viên vào vai cô nàng xinh đẹp, giỏi giang Diệp Mông, người có mối tình với chàng thiếu gia tài phiệt kém tuổi Lý Cận Dữ.

Nhan sắc của Trương Dư Hi thực sự rung động lòng người.

Thực tế, mô-típ của Đôi Mắt Trìu Mến không mới, thế nhưng tác phẩm này vẫn có sức hút nhờ chemistry ấn tượng mà Trương Dư Hi tạo ra cùng với Tất Văn Quân. Ngay từ khi phim mới chiếu, Trương Dư Hi đã được khen ngợi nhiều không chỉ vì sắc đẹp, phong cách thời trang hút mắt, mà còn bởi sự tiến bộ trong diễn xuất.

Trương Dư Hi bước chân vào giới giải trí với danh xưng hot girl và là bạn gái cũ của thiếu gia Vương Tư Thông. Nhờ nhan sắc nổi trội, cô nhanh chóng được chú ý và tham gia nhiều dự án phim như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Dữ Quân Ca… Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1991 vẫn không thể bật lên thành sao hạng A. Nguyên nhân là do các bộ phim cô đóng đều có kịch bản kém chất lượng và diễn xuất của người đẹp bị chê thiếu tự nhiên. Thay vào đó, Trương Dư Hi lại được chú ý nhờ các hoạt động thời trang và tham gia sự kiện giải trí nhờ lợi thế về sắc vóc. Vừa qua, nữ diễn viên tham gia Đạp Gió 2025 và lọt đội hình thành đoàn.