Điều đặc biệt đang được nhắc tới cụ thể là gì?

Ngày 24/11, hãng hàng không Vietjet, do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, chia sẻ về một hoạt động đặc biệt trên chuyến bay quốc tế đến TP.HCM. Cụ thể, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hãng đã đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh - lên máy bay, mang đến cho hành khách trải nghiệm thưởng thức âm nhạc truyền thống ngay ở độ cao khoảng 10.000 m.

Không phải trong một nhà hát hay tại những không gian sinh hoạt văn hóa thường thấy ở vùng đất phương Nam, những giai điệu Đờn ca tài tử lần này vang lên ngay giữa khoang hành khách của một chuyến bay quốc tế.

Theo thông tin từ Vietjet, những giai điệu mộc mạc cùng các món quà lưu niệm được trao tặng đã để lại nhiều ấn tượng với hành khách. Màn biểu diễn nhận được những tràng vỗ tay, tạo nên không khí khác biệt so với một chuyến bay thông thường.

Đờn ca tài tử được biểu diễn tại độ cao 10.000 m (Ảnh Vietjet)

Du khách trong và ngoài nước hào hứng với hoạt động trên chuyến bay (Ảnh Vietjet)

Trong số những hành khách có mặt trên chuyến bay có anh Sammuel, một du khách người Mỹ lần đầu tiên đến Việt Nam. Vị khách nước ngoài không khỏi thích thú trước trải nghiệm bất ngờ này, đồng thời bày tỏ sự hào hứng tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa địa phương.

Thông qua màn biểu diễn, những du khách quốc tế như Sammuel có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Việt Nam ngay cả khi máy bay chưa hạ cánh.

Điều đặc biệt hơn cả là loại hình nghệ thuật được lựa chọn biểu diễn trên chuyến bay đã có lịch sử hơn một thế kỷ, từng được hàng chục nghìn người thực hành tại các tỉnh, thành phía Nam và được UNESCO ghi danh cách đây gần 13 năm.

Di sản hơn 100 năm tuổi, từng được UNESCO ghi danh với 100% số phiếu tán thành

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, trên nền tảng nhạc lễ, nhạc cung đình Huế và âm nhạc dân gian miền Trung, miền Nam.

Trải qua hơn 100 năm, loại hình nghệ thuật này trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân vùng đất phương Nam. Không nhất thiết phải có sân khấu chuyên nghiệp, những buổi gặp gỡ bạn bè, sum họp gia đình, sinh hoạt cộng đồng hay các dịp lễ hội đều có thể trở thành không gian để người dân cùng đàn, hát và thưởng thức âm nhạc.

Đờn ca tài tử là sự kết hợp giữa tiếng đàn và lời ca, với những nhạc cụ quen thuộc như đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn tỳ bà, sáo hay guitar phím lõm.

Đặc biệt, loại hình nghệ thuật này có hệ thống 20 bài bản tổ, bao gồm 6 bản Bắc, 3 bản Nam, 4 bài Oán và 7 bài Nhạc lễ. Trên nền tảng những bài bản có sẵn, người biểu diễn có thể biến tấu, sáng tạo theo cảm xúc và phong cách riêng, tạo nên tính ngẫu hứng đặc trưng của Đờn ca tài tử.

Ảnh Cổng TTĐT TP. Hồ Chí Minh

Ngày 5/12/2013, tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, diễn ra tại thành phố Baku (Azerbaijan), nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đó, kết quả kiểm kê năm 2011 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố cho thấy có hơn 29.000 người thực hành nghệ thuật Đờn ca tài tử tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, theo địa giới hành chính thời điểm đó.

Từ những không gian sinh hoạt gần gũi của người dân Nam Bộ, di sản này nay xuất hiện ở một không gian khác biệt: Khoang máy bay ở độ cao 10 km.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày 24/11 năm nay

Việc Vietjet lựa chọn dịp 24/11 để đưa Đờn ca tài tử Nam Bộ lên chuyến bay quốc tế cũng gắn với một dấu mốc quan trọng của văn hóa Việt Nam. Theo Báo Điện tử Chính phủ, tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nội dung này được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 hằng năm. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện ngày nghỉ này.

Đây cũng là dịp kỷ niệm tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/1946. Việc lựa chọn ngày 24/11 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa nhiều hơn.

Ảnh Vietjet

Bên cạnh ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hoạt động của Vietjet còn gắn với chương trình quảng bá du lịch Vibrant HCMC. Mang thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", chương trình kết nối các hoạt động mua sắm, dịch vụ, văn hóa và du lịch, kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027.

Trước đó, biểu tượng Vibrant HCMC cũng đã hiện diện trên tàu bay Vietjet, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM tới hành khách trong nước và quốc tế.