Dùng ôtô tàng trữ 14 bánh heroin

Vào khoảng 13h 30 phút chiều 2-2, tại khu vực ngã ba đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung thuộc Cục PCMT&TP BĐBP chủ trì phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Lăng Cô, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế; BĐBP Đà Nẵng và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.



Lực lượng BĐBP bắt giữ, áp giải đối tượng Lê Kim Huân. (Ảnh: T. Hà).

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Phan Văn Bá (SN 1976, trú tại khu Phước Tường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Lê Kim Huân (SN 1990, trú tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (SN 1981, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Đối tượng Phan Văn Bá (góc phải) tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: T. Hà).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 14 bánh bột trắng được đối tượng Phan Văn Bá khai là heroin và 2 chiếc ô tô.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.