Đúng ngày 24/11, người dân được hưởng 1 dịch vụ hoàn toàn miễn phí tại Hà Nội: Quy tụ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, có màn pháo hoa kéo dài 17 phút

Tối 24-11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ. Đáng chú ý, vé tham dự chương trình được phát miễn phí qua kênh đăng ký trực tuyến chính thức.

Ngày 16-11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” cho biết, sự kiện do TP Hà Nội chủ trì, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, chương trình đưa khán giả đi từ những huyền tích nguồn cội, qua không gian di sản đến sáng tạo đương đại. Nội dung gồm 3 chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Sức hút của đêm diễn đến từ sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ như Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, Cao Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi...

Phối cảnh sân khấu Mỹ Đình - nơi diễn ra concert “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Ảnh: BTC

Các tiết mục kết nối nhiều dòng nhạc, từ dân ca, âm nhạc truyền thống, thính phòng đến ca khúc cách mạng và đương đại. Trong đó, liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” có sự hòa giọng của NSND Quang Thọ, Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. Tiết mục “Made in Việt Nam” là màn kết hợp giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Với cách dàn dựng mang hơi hướng điện ảnh, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí hướng đến việc đưa nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên hóa thân vào không gian biểu đạt chung, thay vì chỉ trình diễn những tiết mục độc lập.

Điểm nhấn của chương 2 là tiết mục “Bức tranh di sản”, quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đặc biệt, những nghệ nhân và cộng đồng trực tiếp thực hành di sản cũng được mời tham gia biểu diễn, tạo nên sự kết nối giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Đạo diễn Trần Ly Ly cho rằng, việc tiếp nối văn hóa bằng ngôn ngữ đương đại sẽ giúp di sản đến gần hơn với giới trẻ. Một trong những ví dụ là màn đồng diễn “Rạng rỡ Việt Nam” với vũ đạo đơn giản, để khán giả có thể dễ dàng tham gia và hòa nhịp cùng chương trình.

Về quy mô dàn dựng, sân khấu có diện tích 3.000m², lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, tích hợp màn hình LED, 16 bàn nâng và hệ thống cơ khí chuyển động. Khu vực khán giả được chia thành 5 không gian mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, bố trí bao quanh sân khấu theo hình bông hoa đại đoàn kết.

Ở góc độ sản xuất, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, sự kiện thể hiện vai trò chủ động của báo chí Thủ đô trong sáng tạo và tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần lan tỏa bản sắc Việt đến công chúng trong nước và kiều bào.

Đáng chú ý, người dân có thể tham dự chương trình mà không mất phí. Vé được phát miễn phí thông qua kênh đăng ký trực tuyến chính thức. Ban tổ chức khuyến cáo khán giả không mua bán vé để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Với những người không thể trực tiếp đến sân vận động Mỹ Đình, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, tiếp sóng trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, chương trình còn được trình chiếu qua màn hình LED tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi là màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài 17 phút. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, màn trình diễn dự kiến sử dụng hơn 2.600 quả pháo hoa tầm cao, 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và 1.000 ống hỏa thuật.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 17 phút cũng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho concert. Ảnh: BTC

Pháo hoa cũng sẽ xuất hiện trong đêm tổng duyệt ngày 22-11, với thời lượng khoảng 1 phút 20 giây. Công tác lắp đặt được triển khai từ ngày 17-11 nhằm bảo đảm an toàn cho chương trình.