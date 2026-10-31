Đúng ngày 11/11, Việt Nam có thêm cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng vừa tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu: Trị giá 20,5 tỷ USD, nằm trong trung tâm thương mại hơn 5.200 tỷ đồng

Thương hiệu đang được nhắc tới là thương hiệu nào, vì sao lại có sự tăng trưởng vượt trội như vậy?

Ngày 11/11/2026, thương hiệu thời trang Nhật Bản UNIQLO dự kiến chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là cửa hàng đầu tiên của UNIQLO tại địa phương này, đồng thời nâng tổng số cửa hàng của thương hiệu tại Việt Nam lên 34.

Cửa hàng mới tọa lạc tại tầng 1 Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, với diện tích bán hàng khoảng 1.000 m². Không gian mua sắm sẽ cung cấp các dòng trang phục LifeWear dành cho nam, nữ và trẻ em, từ những sản phẩm cơ bản như áo thun, sơ mi, quần jeans đến các dòng trang phục ứng dụng công nghệ như AIRism, HEATTECH và PUFFTECH.

Việc khai trương cửa hàng tại Hạ Long đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình phát triển của UNIQLO tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi chính thức hiện diện vào năm 2019, thương hiệu từng bước mở rộng mạng lưới bán lẻ, từ các đô thị lớn đến những địa phương có tiềm năng về thương mại và tiêu dùng.

Riêng trong năm 2026, UNIQLO tiếp tục gia tăng hiện diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và sắp tới là Quảng Ninh. Việc lựa chọn Hạ Long làm điểm đến tiếp theo cho thấy hướng mở rộng mạng lưới của thương hiệu sau gần 7 năm hoạt động tại Việt Nam.

Đáng chú ý, kế hoạch khai trương cửa hàng mới diễn ra trong bối cảnh UNIQLO vừa ghi nhận bước tiến trên bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu, đồng thời công ty mẹ Fast Retailing tiếp tục thiết lập những kỷ lục kinh doanh mới.

Tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, giá trị thương hiệu đạt 20,5 tỷ USD

Theo thông tin được Tập đoàn Fast Retailing công bố ngày 28/10/2026, UNIQLO đã vươn lên vị trí thứ 38 trong bảng xếp hạng 100 Thương hiệu Toàn cầu Tốt nhất năm 2026 (Best Global Brands 2026) do Interbrand thực hiện, tăng 9 bậc so với năm trước.

Đáng chú ý, giá trị thương hiệu UNIQLO được định giá ở mức 20,5 tỷ USD, tăng 16% so với con số 17,7 tỷ USD của năm 2025. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp thương hiệu thời trang Nhật Bản góp mặt trong bảng xếp hạng này, sau lần đầu xuất hiện ở vị trí thứ 47 vào năm ngoái.

Trước đó, vào tháng 4/2026, UNIQLO cũng được Interbrand xếp vào Top 5 thương hiệu Nhật Bản tốt nhất năm 2026.

Bước tiến về giá trị thương hiệu diễn ra chỉ ít tuần sau khi Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với những con số đáng chú ý.

Theo báo cáo của Fast Retailing ngày 8/10, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.963,3 tỷ yên, tăng 16,6% so với năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 542,5 tỷ yên, tăng 25,3%. Đây là năm thứ năm liên tiếp tập đoàn thiết lập kỷ lục kinh doanh mới.

Trong đó, hoạt động kinh doanh UNIQLO tại các thị trường quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Doanh thu mảng này đạt 2.411,1 tỷ yên, tăng 26,2% so với năm trước. Bắc Mỹ và châu Âu là hai khu vực ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, với doanh thu lần lượt tăng 34,6% và 38,7%.

Những kết quả trên cho thấy đà phát triển của UNIQLO không chỉ thể hiện ở quy mô kinh doanh mà còn ở giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Từ cửa hàng đầu tiên tại Hiroshima (Nhật Bản) vào năm 1984, UNIQLO hiện phát triển mạng lưới khoảng 2.500 cửa hàng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong hơn 40 năm, thương hiệu theo đuổi triết lý LifeWear, tập trung vào những trang phục chất lượng cao, có tính ứng dụng và phù hợp với nhu cầu mặc hằng ngày.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các xu hướng thời trang ngắn hạn, UNIQLO chú trọng phát triển những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, hướng đến sự thoải mái và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng của Uniqlo

Theo Fast Retailing, tăng trưởng trong năm tài chính 2026 còn đến từ chiến lược phát triển các cửa hàng có chất lượng trải nghiệm cao, kết hợp giữa danh mục sản phẩm, cách trưng bày và hoạt động truyền thông để người tiêu dùng hiểu rõ hơn giá trị của LifeWear.

Ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và mang đến những sản phẩm LifeWear có thể đồng hành lâu dài cùng khách hàng, qua đó từng bước củng cố niềm tin và sự ủng hộ dành cho thương hiệu trên toàn cầu.

Cửa hàng mới đặt tại trung tâm thương mại hơn 5.200 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Trở lại với kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, cửa hàng UNIQLO sắp khai trương tại Hạ Long nằm trong trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, một dự án bán lẻ quy mô lớn của doanh nghiệp Nhật Bản tại Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, được triển khai tại phường Bãi Cháy. Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại được kỳ vọng có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, mua sắm mỗi năm.

Trong khi đó, theo thông tin công bố tháng 9/2026 của AEONMALL Việt Nam, công trình có diện tích khu đất khoảng 91.000 m², tổng diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m².

Trung tâm thương mại dự kiến quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và FAHASA. Đáng chú ý, hơn 50% thương hiệu dự kiến lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, góp phần bổ sung những lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí cho người dân, du khách.

Theo kế hoạch, AEON MALL Hạ Long sẽ mở cửa đón khách từ ngày 11/11/2026 và tổ chức lễ khai trương chính thức vào ngày 14/11/2026.

AEON MALL Hạ Long

Việc UNIQLO lựa chọn trung tâm thương mại này làm địa điểm mở cửa hàng thứ 34 tiếp tục nối dài hành trình phát triển của thương hiệu tại Việt Nam. Từ bước tiến 9 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, kết quả kinh doanh kỷ lục của công ty mẹ đến kế hoạch mở rộng tại Quảng Ninh, UNIQLO đang từng bước đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.