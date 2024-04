Dừng lập tức việc này trên Samsung Galaxy S23 nếu không muốn 'vò đầu bứt tai' - Chuyên gia cảnh báo!

Samsung đã tung ra bản cập nhật hệ điều hành lớn One UI 6.1, đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) Galaxy AI hấp dẫn của Galaxy S24 sang dòng tiền nhiệm Galaxy S23 cũng như một số smartphone và tablet Galaxy khác.

Tuy nhiên có vẻ như bản cập nhật này đang gây hại nhiều hơn là có lợi.

Loạt báo cáo về sự cố sau cập nhật One UI 6.1 trên những chiếc Galaxy S23 đã bùng nổ trong những ngày qua. Dưới đây là tổng hợp nhanh của tôi (Joe Maring) về những gì đang xảy ra và lý do tại sao bạn nên tạm thời tránh cập nhật One UI 6.1 nếu bạn sở hữu Galaxy S23.

Lỗi cảm ứng

Chúng ta sẽ bắt đầu với một vấn đề được cho là nghiêm trọng nhất. Theo nhiều người dùng Reddit và diễn đàn của Samsung, One UI 6.1 đang vô hiệu hóa màn hình cảm ứng trên một số mẫu Galaxy S23.

Một người dùng Galaxy S23 Ultra cho biết trên Reddit rằng sau khi cài đặt One UI 6.1, màn hình smartphone hoàn toàn không phản hồi khi chạm ngón tay và chỉ hoạt động khi tôi sử dụng S Pen.

Các báo cáo tương tự cũng tràn ngập diễn đàn của Samsung.

Một người dùng Galaxy S23 nhận xét: "Sau khi cập nhật One UI 6.1, tôi cũng gặp vấn đề tương tự... Thật là đáng chán và không thể tin nổi một thương hiệu lớn lại tung ra bản cập nhật lộn xộn thế này."

Lỗi cảm biến vân tay

Nhưng tất cả chưa kết thúc, nhiều người dùng chỉ ra rằng One UI 6.1 cũng đang ảnh hưởng tới cảm biến vân tay dưới màn hình của Galaxy S23.



Đi sâu vào tìm hiểu các báo cáo, có thể thấy cảm biến vân tay không bị vô hiệu hóa hoàn toàn - nhưng nó không hoạt động theo cách tương tự trước khi cập nhật.

Một người dùng giải thích: "Sau khi cập nhật lên One UI 6.1 vào ngày hôm qua, cảm biến vân tay thi thoảng lại không xác thực vân tay của tôi khi mở khóa điện thoại".

Người dùng này lưu ý thêm rằng mình phải chạm lại nhiều lần vào màn hình để có thể mở khóa điện thoại.

Một chủ sở hữu Galaxy S23 khác miêu tả chi tiết hơn: "Khi nhấn vào cảm biến vân tay, nó sẽ biến mất và bạn phải nhấn lại một lần nữa để mở khóa thiết bị".

Sự phổ biến của những báo cáo kiểu này cho thấy lượng lớn người dùng Galaxy S23 đang gặp vấn đề tương tự.

Sạc chậm

Tiếp theo là các báo cáo về việc cập nhật One UI 6.1 khiến tốc độ sạc của dòng Galaxy S23 chậm hơn. Cụ thể sạc có dây bị giới hạn tối đa khoảng 15W – ngay cả khi sử dụng bộ sạc 25W.

Trang tin SamMobile đã tiến hành thử nghiệm trên các mẫu Galaxy S23 mà họ có và tạm thời kết luận rằng sự cố này không quá phổ biến.

Điện thoại quá nóng

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là One UI 6.1 dường như cũng khiến một số chiếc Galaxy S23 nóng hơn bình thường.

Được biết một người dùng đã cho biết trên Reddit rằng chiếc Galaxy S23+ của mình "khá nóng ngay cả khi không sử dụng và được kết nối với WiFi".

Có nên cập nhật One UI 6.1 hay không?

Với tất cả những vấn đề nêu trên, tôi khó có thể đưa ra lời khuyên tới người dùng Galaxy S23 về việc tải xuống và cài đặt One UI 6.1. Lý do là vì vẫn chưa thể xác định mức độ phổ biến của lỗi - tuy nhiên những lời phàn nàn nói trên đủ cho thấy có cái gì đó không đúng.

Có vẻ như người dùng nên chờ đợi thêm vài ngày trước khi Samsung xử lý mọi thứ.

Nói chung Galaxy AI là thứ thú vị nhưng nó không đáng để nhiều người phải "vò đầu bứt tai".